Как стало известно «СЭ», встреча 18-го тура РПЛ, в которой сине-бело-голубые 12 декабря примут бело-голубых, состоится при минимальном количестве болельщиков на трибунах — туда, как и на игру 17-го тура с «Уралом», допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.

Судя по всему, такой же порядок сохранится на матче 19-го тура «Зенит» — «Спартак» 16 декабря, хотя питерский клуб пытается добиться увеличения квоты.

(Вячеслав Короткин)