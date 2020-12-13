Вратарь «Ростова» Бабурин должен был получить красную карточку за фол в матче с «Уфой»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Уфа» (0:1) Евгения Кукуляка не удалять вратаря хозяев Егора Бабурина.

На 73-й минуте встречи Бабурин вышел из штрафной и задержал рукой нападающего гостей Дмитрия Сысуева. Вратарь должен был получить красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.

Кукуляк решил не наказывать Бабурина, несмотря на просмотр повтора эпизода.

ЭСК РФС рассмотрел еще один эпизод матча с нарушением правил со стороны полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна на 65-й минуте. По мнению комиссии, Кукуляк принял верное решение, не показав футболисту вторую желтую карточку.

Вратарь «Ростова» ошибочно не удален. Готов ли арбитр Кукуляк к работе в РПЛ?