«Рубин» весной был невероятен. Слуцкий вернул клуб в еврокубки и готовится к борьбе за медали

Что будет со спонсорами, трансферами и какие цели на новый сезон?

Собкор «СЭ» в Казани подводит итоги сезона для «Рубина», который впервые с 2015 года вышел в еврокубки и показал лучший результат по очкам с 2011 года.

«Рубин» перевыполнил план: еврокубков ждали в следующем сезоне

В «Рубине» не случайно в этом сезоне практически не говорили о задачах: их реально не было, и попадание в топ-4 — это в какой-то степени неожиданный результат. Конечно, Слуцкий пришел в клуб именно для таких достижений, но никто не ждал их так быстро.

Футболисты «Рубина».

Сегодня мало кто вспоминает, что на зимнюю паузу «Рубин» уходил девятым, а календарь не внушал оптимизма: «Спартак» и «Зенит» сразу после зимних сборов. Поражения бы уже в марте могли откатить команду вниз и выключить из борьбы за еврокубки. До перерыва казанцы набрали 28 очков за 19 туров — почти столько же, сколько после паузы лишь за 11 матчей (25 очков — больше только у «Локомотива»). Поэтому «Рубин» провел скорее не отличный сезон, а отличную весну — так будет более точно.

Очевидно, что казанцам очень помогли зимние сборы. Пожалуй, ключевой фактор в том, что Слуцкий перед рестартом уже был адаптирован в клубе и к РПЛ. Получилось поработать с Деспотовичем, который пришел по ходу сезона и не проходил сборов летом, еще лучше отточить тройку нападения с Хвичей и Макаровым. Зимой 2020-го Слуцкий все-таки заново привыкал к России, присматривался к новому составу, игрокам своей команды и соперникам. Сейчас он уже знал слабости своей команды и соперников, нюансы, которые могли забыться после отъезда из России, и с четким видением работал с командой два месяца в Турции.

Поэтому зимой изнутри было видно, что команда способна выстрелить. Но обязательной цели не было, и когда мы общались с гендиректором Рустемом Саймановым, он осторожничал. «Цель — планомерно подойти к тому, чтобы наша команда всегда была наверху. Нет задачи здесь и сейчас кровь из носу выиграть, а потом вдруг рухнуть. Мы лучше в этом году ничего не выиграем, но тихонько зайдем на гору», — говорил он.

Победы над «Спартаком» и особенно «Зенитом» эмоционально очень встряхнули команду. Именно тогда у игроков появилось еще больше веры в себя, в свои силы. И пришел опыт больших побед, которого молодой команде так не хватало. Макаров, Хвича, Деспотович, Абильдгор, Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников — все провели лучший отрезок чуть ли не за всю карьеру. Часто говорят, что это команда Кварацхелии, хотя лидеры у «Рубина» есть во всех линиях. Без спасений Дюпина, голов Деспотовича и Макарова, отборов Абильдгора не было бы этого четвертого места.

Но все равно выход в Лигу конференций в первый полноценный сезон Слуцкого — большое достижение. Тренер в какой-то степени перевыполнил план, потому что большие ожидание были все-таки на следующий сезон. Теперь же от команды точно будут ждать борьбы за медали. Если «Рубин» сохранит состав и такой же уровень игры, как весной, попадание в тройку вполне посильно.

Как на клуб повлияет слияние ТАИФа с «СИБУРом»?

Самое важное событие вне клуба весной — в конце апреля ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая нефтегазохимическая компания России, выкупило контрольный пакет акций ТАИФа — премиального спонсора «Рубина». Основной бюджет клуба формируется через рекламные контракты с Казаньоргсинтезом, Нижнекамскнефтехимом — компаниями ТАИФа. Но теперь отношения клуба со спонсорами могут поменяться.

Финансирование спортивных активов ТАИФа теперь станет долей «СИБУРа», и как поведет себя новый владелец — пока непонятно. Дмитрий Конов, председатель правления холдинга, попытался успокоить болельщиков «Рубина».

«Есть история взаимоотношения с видами спорта и конкретными коллективами, и эта поддержка зачастую многолетняя. И точно мы не хотим прерывать ее на взлете. Например, мне очень нравится, как играет «Рубин» в весенней части чемпионата России. А я болельщик ЦСКА. «СИБУР» не поддерживает ЦСКА. Уверен, мы найдем правильное сочетание между профессиональным спортом и детским, чтобы не прерывать оба этих безусловно правильных направления», — сказал Конов в интервью корпоративному каналу ТАИФа — ТНВ.

<br>

По данным «СЭ», у «Рубина» есть спонсорский контракт с компаниями ТАИФа на целый год, и он подразумевает финансирование до зимы. То есть пока в структуре отношений клуба и спонсоров с приходом новых владельцев ничего не поменялось.

Да и сама сделка еще официально не оформлена, и пока ТАИФ формально не поглощен. По словам Конова, ее завершат в третьем квартале 2021 года. Компаниям также нужно дождаться одобрения сделки со стороны ФАС, где могут решить, что некоторые виды бизнеса не должны находиться в составе объединенной компании.

Что будет с «Рубином» в этом контексте, пока точно не знают даже в самом клубе. Конов интересуется баскетболом и болеет за ЦСКА, а «СИБУР» спонсирует Единую лигу ВТБ, и будет ли у компании интерес к футболу в Татарстане — неизвестно. Но нельзя исключать, что уровень финансирования может и вырасти, и компания захочет продвигать себя в РПЛ и Европе через бренд «Рубина» и Леонида Слуцкого.

Казанцы провели лучший сезон за 11 лет, разрывают РПЛ своими видео и SММ, великолепно используют Слуцкого в медиа. Слабо верится, что новые спонсоры рискнут разрушить эту идиллию.

Трансферы «Рубина»: уйдет ли Хвича и будет ли усиление?

С учетом того что «Рубин» будет играть в отборочном раунде Лиги конференций, РПЛ и Кубке России, конечно, команда нуждается в качественных трансферах. При этом состав казанцев неплохо сформирован и не нуждается в какой-то серьезной перезагрузке. Это в «Зените» и «Локомотиве» много игроков с истекающими контрактами, и нужно тщательно формировать заявку. В Казани у всех игроков долгосрочные контракты.

Только у одного игрока летом истекает соглашение с клубом — у Георгия Зотова. Но правый защитник здорово себя проявил весной, поэтому, вероятно, получит предложение о продлении контракта. То есть массового ухода, как и больших закупок, в «Рубине» не будет.

Ближе всех к уходу из клуба Кварацхелия, который из-за травмы пропустил концовку сезона. Если «Рубин» получит хорошее предложение от 20 миллионов евро, то отпустит грузина в это трансферное окно.

Пожалуй, от этого трансфера и будет зависеть вся летняя кампания клуба. Если «Рубин» не продаст игрока, то вряд ли будет сильно менять состав. Уход грузина же вынудит искать замену и активно выходить на рынок. От продажи/сохранения Хвичи зависит и легионерская заявка: летом в клуб вернется Давиташвили из аренды в «Роторе», а японец Сайто восстановился от травмы (клуб не заявлял его весной из-за повреждения). У «Рубина» сейчас на контракте десять легионеров, и нужно войти в сезон, исключив двух из них.

В раздевалке после матча с «Ротором», где команда праздновала выход в еврокубки, не было капитана Филипа Уремовича. Хорват пропустил последние три матча из-за травмы и уехал из Казани. Его не было и на юбилее Слуцкого в Москве. К его продаже в «Рубине» тоже готовы, если будет стоящее предложение.

SMM и YouTube «Рубина» — это Лига чемпионов

С приходом Слуцкого преобразилась не только игра и команда, но и работа «Рубина» в медиа. Шикарный новогодний клип, обращения Слуцкого к болельщикам на татарском в тюбетейке и национальном костюме, видео со сборов с шутками и челленджами — «Рубин» задал высокий уровень, до которого мало кто в РПЛ может дотянуться.

В социальных сетях казанцы весной тоже выглядели солидно: вели трансляцию фирменными высказываниями Розанова в память о комментаторе, вываливали в Instagram празднования из раздевалок и победные танцы Слуцкого.

Главный хит под завершение сезона — тоже от «Рубина». Для корпоратива Слуцкого в честь его 50-летнего юбилея игроки и тренеры снялись в клипах «Старые песни для главного». Готовили видео два месяца, а в создании участвовало больше полусотни человек. Зуев в образе Томаса Андерса, Яровинский на велике, Кузьмин на барабанной установке, Бакаев и Хвича — пионеры. Вышло сильно:

<br>

«Рубин» вышел в Лигу конференций, но по уровню медиаактивностей и режиссуре роликов не затерялся бы в Лиге чемпионов. Все это — большое влияние Слуцкого. Тренер создал атмосферу, в которой игроки готовы тратить свободное время на съемки в костюмах, декорациях, с гримом, выездом на разные локации. И это очень показательно, что тренер отмечал юбилей в компании своих футболистов, тренеров и сотрудников клуба, а не в своем узком кругу. «Рубин» для него уже успел стать семьей.

«Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал никогда себя в этой жизни»



Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне! ?? pic.twitter.com/ZwtkvJUZGO — «Рубин» Казань (@fcrk) May 16, 2021

«Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в этой жизни. Это касается и города, и команды, и республики, и людей», — сказал Слуцкий после сезона в обращении к болельщикам. Вместе с тренером самое лучшее время переживает и «Рубин».

10 лучших игроков «Рубина» по оценкам «СЭ» в чемпионате-2020/21

Минимум 15 матчей