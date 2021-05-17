Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба

Главный юбиляр года.

После завершения сезона Леонид Слуцкий собрал весь российский футбольный бомонд на своем корпоративе в честь 50-летия. Тренер не мог отметить день рождения 4 мая, так как шел сезон. Но сразу после завершения чемпионата пригласил всех друзей в Soho.

Сергей Семак, Виктор Гончаренко, Сергей Овчинников, Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Евгений Савин, Георгий Щенников, Герман Ткаченко, Константин Генич, некоторые игроки, тренеры и сотрудники «Рубина» — это лишь неполный список гостей юбилея Слуцкого.

Прямо сейчас в Soho празднует свой 50-летний юбилей Леонид Слуцкий. Здесь все: Дзюба, Семаки, Гончаренко, футболисты ЦСКА и «Рубина». Ведущие — Гудок и Варнава pic.twitter.com/V3tHoutf0y — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 17, 2021

Ведущие корпоратива — популярные шоумены Александр Гудков и Екатерина Варнава, которые вели празднование в футболках «Рубина» и «Витесса».

Главное видео вечера — сборник клипов с игроками «Рубина» «Старые песни о главном», который подготовил медиадепартамент клуба. Футболисты команды исполнили хиты, которые любит главный тренер. А завершилась подборка клипом «Грибов» «Между нами тает лед», где Слуцкий с бумбоксом у пазика в балаклаве сыграл главную роль.

Тренер оценил подарок и смеялся на протяжении всего ролика, а после вышел на сцену вместе с командой под песню Opus — Life is Life. Это хит раздевалки «Рубина», которую в этом году постоянно включают игроки казанцев после победных матчей.

Главный музыкант корпоратива Слуцкого ожидаемо — Леонид Агутин.

Зажигательный танец Слуцкого вместе с женой Василия Березуцкого Ольгой. Вы должны это видеть.

Слуцкий и жена Васи Березуцкого ? pic.twitter.com/1y8VvxonFC — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 17, 2021

И это — тоже. Вот тренер поет с Дзюбой песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх». Форвард в тосте по традиции подколол Слуцкого: с ним — хоть в Голландию, хоть на Гоа, в стиле льва и бегемота из мультика «Мадагаскар».

А вот — специалист исполняет «Прыгну со скалы» рок-группы «Король и Шут».

И сама жара. Слуцкий спел «Прыгну со скалы» КиШа ? pic.twitter.com/9BocoTGlHU — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 17, 2021

В среду Леонид Викторович собирается на «Вечерний Ургант» в качестве гостя выпуска.

Леонид Слуцкий: правила жизни