Жирков опубликовал видео, в котором Слуцкий обматерил его в перерыве матча сборной России

Футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков опубликовал у себя в Instagram видео из раздевалки сборной России, в котором бывший главный тренер национальной команды критикует игрока.

«Слуцкий разносит Жиркова», — подписал видео Жирков.

«Ну, Жир, ну так нельзя, ***, вот как ты играешь — так играть нельзя. Ты встал сейчас в зону — окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону — ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, *** с ними, с единоборствами. Три раза — в аут, ***, угловой — *** знает куда. Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, ***, но когда, ***, разваливается один из самых опытных игроков — ни в отбор, ни в атаку, ***, как идет, так и идет», — сказал Слуцкий в видео.

Ролик был записан в перерыве товарищеского матча сборной России против Франции (2:4) в марте 2016 года. В той встрече Жирков провел на поле 70 минут и забил гол. Отметим, что футболист не попал в заявку сборной на чемпионат Европы, на котором команда под руководством Слуцкого не вышла из группы, сыграв вничью с Англией (1:1) и уступив Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

В мае 2016 года Слуцкий объяснял «СЭ» свое решение не взять Жиркова на чемпионат Европы и рассказывал о разговоре с футболистом после товарищеского матча с Францией.