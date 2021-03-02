«За пять месяцев получил от клуба только 22 тысячи рублей». Интервью вратаря «Тамбова» Рыжикова

Большое честное интервью с 40-летним вратарем «Тамбова» Сергеем Рыжиковым о долгах, бойкотах матчей, обещаниях губернатора и мотивации играть за умирающий клуб.

«Не верю, что Гигашвили мог сдать игру»

— Сергей, как ваши дела? Как идет подготовка к матчу с «Динамо»?

— Все хорошо. Сейчас были два выходных, вот только приехал в Саранск из Казани на машине.

— В Саранске живете?

— Да, команда в Саранске живет.

— На базе?

— Кто-то из ребят снимает квартиру, а так на базе. Тут олимпийская школа по легкой атлетике, есть отель возле манежа — там и столовая, и тренажерный зал. Здесь и работаем. Все отлично. Условия идеальные.

— Первый матч после зимней паузы — с «Локомотивом» в Кубке. Как общались с игроками, которые присоединились к команде недавно?

— Постарался выучить имена ребят. Понятно, было тяжело, но старался как можно громче и правильнее им подсказывать во время игры, чтобы было полегче.

— То есть не было такого, что вы кричали «Эй, ты» или «Номер четвертый, быстро к штанге»?

— Нет, такого не было. Иногда их путал, но старался ребят по именам называть. А такого, чтобы клички или тем более «Эй, ты», не было. Мне это не очень нравится.

— Какие были мысли во время зимней паузы, когда у вас на сборах было меньше десяти человек?

— Ощущения неопределенности. Клуб тонул, ребята уходили. Каждый день новости читали, что-то снимемся, то не снимемся с чемпионата. Но никто не отменял наши контракты — должны были приехать на сборы, работать. Ребята, которые остались в команде, так и делали. Настроение было не очень. Оно и сейчас не очень, но тогда было вообще.

— Что-то изменилось?

— Нас стало 25 человек. Это единственное, что изменилось.

— Почему в матче с «Ротором» выдались такие разные два тайма?

— Даже не знаю. У нас и в осенней части такие матчи были — один тайм лучше, второй хуже, или наоборот. Это футбол. Думаю, тренерскому штабу надо разбираться. Одно знаю — все три гола себе сами привезли. Ошибки, конечно, необязательные были.

— Не знаю, читали вы или нет, но после матча с «Ротором» многие ругали защитника Гигашвили. Один журналист высказал предположение, что он сдал матч. Был какой-то разговор с Зурабом после игры?

— Нет, не было. Подбодрили, чтобы не расстраивался. Меня огорчают разговоры про договорные матчи, что Зурик сделал что-то не по совести. Журналисты любят искать домыслы, если больше не о чем писать, то пускай пишут о «Тамбове». Отрицательная реклама тоже реклама.

— Как думаете, договорные матчи имеют место быть?

— Как вы себе это представляете?

— Игрок намеренно где-то не борется, подставляется, чтобы сыграла определенная ставка на матч.

— Не знаю даже, как на это реагировать, не представляю себе такое. Я на ставках никогда не играл. Это может быть в любом виде спорта, но не думаю, что в матче с «Ротором» такое было. Парень молодой, он хочет играть в футбол, старается на каждой тренировке. Не надо спускать на него всех собак. Он был расстроен после матча. Второй тайм вся команда плохо сыграла — и я где-то недоработал, и другие ребята в защите. Будем тренироваться, улучшать качества своей игры. В следующих играх Зурик покажет, что эти обвинения были необоснованны.

Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зарплату не получал с октября. Слава богу, супруга кормит»

— Когда вы последний раз получали зарплату от клуба?

— В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.

— Это за какой период?

— Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.

— Жесть.

— И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления (из палаты по разрешению споров РФС. — Прим. «СЭ»). А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

— А кто обещал — Коновалова, Худяков или руководство области?

— Худяков Павел Борисович приезжал, проводил собрание перед матчем с «Ротором». Сказал потерпеть, пообещал, что в четверг будут какие-то деньги.

— Было объяснение, откуда взялись деньги?

— Премьер-лига или РФС должны денежку за сезон раньше перечислить — за телетрансляции, за сборников, еще за что-то. Как я понял, это та сумма, которую обычно всем командам выплачивают в конце сезона. «Тамбову» решили выплатить сейчас. Не знаю, как это будут делать, но Павел Борисович пообещал в четверг какие-то деньги. Какой это процент будет от того, что нам должны, я не знаю. Может быть, их вообще не будет.

— Если не секрет, у вас есть какой-то сторонний источник заработка помимо футбола?

— Есть денежки, конечно. Вкладывал в недвижимость — дай бог супруге здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит.

— Вы были одним из немногих, кто остался в «Тамбове» во время массового ухода футболистов. Почему?

— Давайте рассуждать здраво. Мне скоро будет 41 год. Хочу поиграть в футбол в команде, где считаюсь основным вратарем. Что-то менять? В премьер-лиге у всех команд вратарская линия укомплектована. А ехать в первую лигу я не хотел. Думал, что решится вопрос с «Тамбовом», я доиграю чемпионат, а дальше думать буду. Расторгать контракт в одностороннем порядке или по обоюдному согласию — значит, остаться на четыре месяца без команды, а держать форму самому было бы тяжеловато. Остался, так сказать, от безысходности.

— Вот как.

— Да. И мне импонирует тренер вратарей Сергей Владимирович Куликов — не хотелось бы его подводить. Но чаша терпения полна, уже льет через край. Будем ждать выполнения обещаний от руководства. Пять месяцев без зарплаты — ни в какие ворота не лезет.

— Ваш агент Алексей Сафонов сказал, что у вас были варианты в Эмиратах и в Катаре. Почему не поехали?

— До конкретики пока не доходило. Не буду называть клубы, но фигурировала такая информация от Николаича, что есть варианты в Катаре и Эмиратах. Но сложилось так, как сложилось.

— Вам самому это интересно?

— Почему бы нет, можно было бы попробовать. Пока не сложилось. Выбор не стоял — конкретики не было. Да и с этой пандемией тяжело.

— Как строился разговор с руководством клуба по поводу продолжения выступления?

— Никак не строился. Павел Борисович приехал один раз на сборы, сказал, что для регистрации новичков нужно, чтобы ушедшие ребята забрали свои заявления. Павел Борисович договорился. А так разговоров не было.

— В СМИ были разговоры об уходе Худякова в «Кубань».

— Это лучше у него спросить. Я о своем переходе ничего не знаю, а вы про Павла Борисовича спрашиваете.

— Как вы вообще реагировали на новости про клуб?

— Делил на 10, на 15. Последнее время СМИ не очень доверяю.

«При бойкоте виноватыми все равно были бы футболисты»

— В ноябре-декабре были разговоры о бойкоте рядом футболистов «Тамбова» матчей РПЛ, в том числе игры со «Спартаком» в Москве. Было такое? Вы думали над тем, чтобы бойкотировать игру?

— Да, разговоры были, ребята не вышли. Но тут палка о двух концах — в любом варианте этой палки виноваты игроки. Если выходят, значит, их все устраивает — и невыплата зарплаты за несколько месяцев, и невыплата бонусов за год-полтора. А второй конец палки — если не выходят, то «футболистам нужны только деньги», «их не заботит судьба клуба» и так далее. Как ни крути, в любом случае виноваты футболисты. Ребята выбрали не выходить на матчи, мы их поддерживали. Слава богу, внутри команды у нас не было раскола. Все понимали, что могут оказаться на месте ребят, которые не вышли на матч со «Спартаком» и «Рубином». Так, собственно, и получилось в этом году.

— Вы капитан «Тамбова». Насколько тяжело выводить команду на матч с такой финансовой ситуацией?

— Тяжело, конечно, было. Играли не в оптимальном составе, приезжали ребята из молодежки. Старались. Весь запал оставили на поле.

— Вы проводили какие-то разговоры с футболистами?

— Да я за эти шесть месяцев провел в «Тамбове» больше собраний, чем за всю свою футбольную жизнь. Собрания ни о чем называется. У многих ребят была последняя капля терпения, и они решили уйти, чтобы и руководство области обратило внимание. Но оно не обратило.

— С кем из молодых был самый тяжелый разговор?

— Да все ребята понимающие. Что с молодыми разговаривать? Они приехали, у них глаза горят — хотят играть в премьер-лиге. А что со стариками обсуждать? Мы понимали всю ситуацию, не вчера родились. Людям не платят зарплату. У всех семьи, обязательства перед банками, перед родителями, перед детьми, перед теми же детсадами, за которые надо платить денежку. Когда не получаешь зарплату четыре месяца, бонусы за прошлый сезон и слышишь обещания про увеличение бюджета на 20 процентов — о чем вести разговоры? Виноватых искать? В команде виноватых нет — виноватые сидят в кабинетах и решают судьбы людей. Они о нас не думают, почему я должен о них думать и разговаривать?

— У вас есть сторонний доход, а у остальных ребят как?

— Мне почти 41 год. Спасибо, что я поиграл, заработал денежку, не растранжирил, и у меня есть подушка безопасности. Но не у всех есть такая подушка, чтобы позволять шесть месяцев сидеть без зарплаты и прощать долг.

— А что делали? Кредит брали?

— Это лучше у них спрашивать. Кредиты, перезанимали. Меня бог миловал от кредитов. Надеюсь, до такого не дойдет.

— Были ребята, которые искали работу на стороне?

— Нет. Мы же профессиональный клуб, у нас контракты. РФС и РПЛ выдает лицензию. Где-то кто-то недоработал — мы пожинаем плоды.

Эсекиэль Понсе и Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«За ситуацию с «Тамбовом» никто не понесет наказание»

— Когда началась история с долгами?

— Да я пришел в клуб, уже была трехмесячная задержка по зарплате.

— А как вы согласились прийти в клуб?

— У меня и в «Рубине» была ситуация, когда три месяца не платили. И в Самаре в первый год была задержка, но все закрыли. Думал и надеялся, что и здесь так будет. Но оказалось, видите как.

— Как думаете, из-за чего сложилась такая ситуация?

— Думаю, надо этот вопрос задавать РФС и РПЛ, губернатору Тамбовской области, нашему спортивному директору Павлу Борисовичу Худякову, как они такое допустили. Одним — одни вопросы, другому — другие, третий вообще на всю страну обещал повысить бюджет. Одни давали лицензирование, другие завтраками кормят. Этим людям и задавайте вопросы. А я только из-за ворот могу рассуждать, но мои рассуждения никому на пользу не пойдут и с мертвой точки дело не сдвинут.

— У вас же большой футбольный опыт, встречали же команды, которые умирали.

— С такими командами, как «Тамбов», я не сталкивался. Есть люди, которые играли в «Амкаре» и «Тамбове», — им есть с чем сравнивать. А я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, в такой команде. Каждый день как первый — узнаю что-то новое.

— Ужасно же!

— А что сделаешь? Это урок руководителям российского футбола, что надо предпринимать какие-то меры. Когда было такое, что на промышленном предприятии у нас люди по пять месяцев зарплату не получали? В 90-х годах. И никто за это не понес наказание. Никто.

— В ситуации с «Тамбовом» кто-то понесет наказание?

— Думаю, никто не понесет наказание. Они уже все сделали, что было нужно РФС. Команда играет, выходит на каждый тур, старается. Целостность соревнования сохранена. В РФС молодцы. Но никто не ищет причину, почему до этого дошло. У губернатора тоже все хорошо — ни копейки не вложил в 2021 году, а команда играет, называется «Тамбов». У Павла Борисовича тоже все хорошо — команда под его руководством, он набрал игроков, вытащил ее. Все хорошо! А о людях, которые работают здесь на зарплату намного ниже, чем у футболистов, о долгах, которые висят, никто не думает. Такой российский футбол. Надеюсь, он будет идти по лучшей схеме, найдут пути ужесточения лицензирования. Люди, наверное, умные сидят, что-нибудь придумают.

— Странно, что у нас в этом сезоне три клуба в Лиге чемпионов, а с другой — умирающий клуб в премьер-лиге.

— Это реалии российского футбола. Ни в каждой команде хороший менеджер или добросовестный губернатор.

Сергей Рыжиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«В такой ситуации все чаще начинаешь думать о завершении карьеры»

— Сафонов говорил, что вы хотите оставаться в клубе и пропускать по 7-8 голов за матч. Был такой разговор?

— Николаич утрирует. Команда выходит на поле — от нас зависит, пропустим мы восемь голов или забьем три. Так что все от меня зависит, пропускать восемь или играть на ноль. Сыграли две игры — не получилось. Не ищу виноватых. Рыжиков в воротах стоит, он пропустил голы — я виноват, будем работать. У нас есть три месяца, будем тренироваться, настраивать игру, улучшать качества. Думаю, с каждой игрой все лучше и лучше будет у нас.

— Какой результат будет удовлетворительным лично для вас?

— Если команда попадет в стыки, это будет удовлетворительным результатом для всех. Мы будем стараться — первый тайм с «Ротором» показал это. Хотелось бы получить другие команды, не только нам же мучиться.

— Что сами думаете насчет того, что за два года в РПЛ «Тамбов» так и не сыграл на родном стадионе?

— Опять же вопрос к руководству нашего футбола. «Тамбов» сделал все, чтобы команда была в премьер-лиге. Если не неурядицы с денежкой, если бы губернатор нас не обманул, клуб бы боролся с тем же составом, который у нас был летом. Но все вопросы к РФС, к РПЛ, к тем людям, кто допускает команду, кто дает лицензии. Неужели нельзя было после первого сезона послать какого-нибудь замначальника, секретаря в Тамбов и посмотреть, что там происходит со стадионом. Может быть, 400 километров от Москвы — это далеко, конечно. А на словах верить уже никому нельзя.

— А вы все-таки остались в «Тамбове».

— А я верю, наивный. Не люблю это слово, но, как называется, терпила, блин. Посмотрим, что будет дальше. Дождемся четверга.

— Сами верили, что кто-то поможет «Тамбову» доиграть сезон?

— Свет в оконце появился, когда Оганесян заходил к нам в клуб, разговаривал, но видите, как получилось.

— Что говорил?

— Что найдем инвесторов, закроем долги, будем играть. Наверное, все руководители так говорят, чтобы успокоить ситуацию.

— Коновалова мне сказала, что есть еще какой-то спонсор помимо РПЛ. Была с ним какая-то встреча?

— Это лучше у Ольги Юрьевны спросить. Думаю, она знает больше, чем обыкновенный вратарь.

— Вы же не просто вратарь, а капитан.

— Если бы я еще деньги и спонсоров искал, это вообще нонсенс был. Я же говорю, за шесть месяцев в «Тамбове» я провел собраний по поводу денег больше, чем за всю жизнь. Даже со своим личным помощником в банке меньше собраний проводил.

— Как думаете, есть шанс, что «Тамбов» будет жить?

— Слухи ходят, что губернатор уже выделил деньги на команду, которая будет играть во второй лиге в следующем сезоне.

— Вы как думаете?

— 1 июня с вами созвонимся, и я вам скажу. Думаю, если совершим чудо и останемся в премьер-лиге, то какой-нибудь инвестор захочет. Может быть, даже руководство республики Мордовии.

— В чем ваш секрет? Как удается поддерживать хорошую физическую форму в солидном по футбольным меркам возрасте?

— У меня очень хороший тренер по вратарям Сергей Владимирович, тренер по физподготовке Игорь Степанов. Работаем. Есть желание, мотивация не ударить в грязь лицом — в первую очередь перед тем человеком, которого в зеркале видишь. Спуску себе нельзя давать.

— Уже думали о завершении карьеры?

— С такой ситуацией, как в «Тамбове», все чаще начинаешь думать над этим. Пока я действующий футболист, а там время покажет.

— Есть шанс, что вы будете в будущем тренером вратарей или главным тренером?

— У меня есть лицензия А, окончил курсы. Хотел бы попробовать себя тренером.