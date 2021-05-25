ЦСКА провалился. Но Гинер и Бабаев заслужили право на ошибку

Итоги сезона для армейцев, не попавших в еврокубки впервые за 20 лет

Печальные итоги сезона для ЦСКА хорошо известны. Клуб сделал прошлым летом покупок на гордые 30 миллионов евро, был полон амбиций, а в итоге впервые за 20 лет не попал в еврокубки, заняв шестое место. И то по дополнительным показателям — у седьмого «Динамо» столько же очков.

Катастрофа, конечно. Которая дополнилась расставанием с главным тренером Виктором Гончаренко, вслед за которым клуб покинул и ассистент Василий Березуцкий, а кандидатура сменщика оказалась спорной — у Ивицы Олича не было опыта самостоятельной работы. Добавьте слухи о трениях в руководстве клуба, и получите джентльменский набор проблем.

Селекция прошлого лета действительно вышла не слишком удачной. Надеялись на Гайча (8,5 миллионов евро по Transfermarkt) — провалился и уехал в «Беневенто». На Эджуке (11,5 миллиона) — бегал быстро, финтил интересно, но в завершающей стадии атак все портил. На Фукса (8 миллионов) — из-за травм сыграл всего 12 минут. Зимой в качестве джокера пригласили Рондона, но и он спасителем не стал и продления контракта не заслужил.

По Бохинену (1,5 миллиона) выводы делать рано, так что явным попаданием из новичков стал лишь Зайнутдинов (2 миллиона).

Лучшие игроки ЦСКА. Фото «СЭ»

Одна из главных проблем ЦСКА — футболисты перестали прогрессировать при Гончаренко. В 2018 году красно-синие сильно обновились, пригласив десяток молодых футболистов, и обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов. Тогда казалось, что талантливые ребята будут только прибавлять — надо лишь немного подождать. Однако время шло, а уровень Облякова, Ахметова, Сигурдссона, Чалова в лучшую сторону не менялся. И в этом плане к тренеру наверняка возникали вопросы.

Тот же Ахметов в свое время в стартовом составе сборной выходил, а теперь и в расширенный список не попадает. Чалову же остается только вспоминать о временах, когда он становился лучшим бомбардиром.

Есть ощущение, что сдавать начал даже лидер ЦСКА Никола Влашич — главный актив клуба, который пробился в стартовый состав сборной Хорватии и хочет уехать в топ-чемпионат.

Слишком легко было бы все списать на одного Гончаренко. Да, говорят, в ЦСКА узнали о переговорах белорусского специалиста с «Краснодаром» и ускорили процесс расставания. Но последние месяцы получились для тренера cлишком сложными, чтобы он отметал мысли о запасном аэродроме.

Кажется, что вариант с Оличем принят в некоторой спешке, без тщательной проработки. Что в нем больше эмоций болельщика клуба, помнящего Ивицу Олича форвардом ЦСКА, чем глубокого расчета.

Что ж, хорватскому тренеру не удалось перевернуть ситуацию и втащить клуб в евробкубки. Но пришло ли время делать по нему выводы? Конечно, нет. Не исключено, что Олич — гений тренерского искусства, которому только нужно было дать шанс. Ивице надо провести хотя бы предсезонку, чтобы мы начали что-то о нем понимать.

В минувшем сезоне ЦСКА определенно оступился, но давайте не будем забывать, что Евгений Гинер и Роман Бабаев 20 лет подряд выводили клуб в еврокубки, а с 2002-го по 2019-й лишь раз не попали в тройку. Очевидно, что руководители заслужили право разок оступиться.

Тем более в сезон, когда в клубе сменился владелец — им стал ВЭБ, а председателем совета директоров — Максим Орешкин. Это, конечно, революция, а они никогда бесследно не проходят. Акционеру нужно влиться в футбольную историю, новым деталькам — притереться к старым, чтобы вся система начала идеально функционировать.

По крайней мере, в финансовом плане армейский клуб после смены владельца чувствует себя уверенно. А это уже большой плюс. Америку мы не откроем — с деньгами гораздо легче вернуться на ведущие роли, чем без них.

Сейчас, к примеру, ЦСКА весьма уверенно выиграл борьбу за Мухина из «Локомотива», к которому проявляли интерес практически все ведущие клубы России. 19-летний полузащитник в своем юном возрасте успел закрепиться в стартовом составе железнодорожников, дебютировать за первую сборную страны и получить вызов для подготовки к Евро. Для армейцев это сильный ход на рынке.

Еще один новичок клуба, о котором осталось только объявить, — форвард Антон Заболотный. Также представитель сборной, как бы кто над ним ни иронизировал. Мощный и работоспособный форвард, забивший за сезон девять голов в РПЛ. Неплохой показатель.

Наверняка будут и другие новички. При этом один из главных вопросов — останется ли Влашич? Здесь многое зависит от игры хорвата на Евро.

Если Никола продолжит выступления за армейцев, то у его соотечественника Олича будет отличный помощник в столько важном для ЦСКА сезоне-2021/22.