ЦСКА провалился. Но Гинер и Бабаев заслужили право на ошибку
Печальные итоги сезона для ЦСКА хорошо известны. Клуб сделал прошлым летом покупок на гордые 30 миллионов евро, был полон амбиций, а в итоге впервые за 20 лет не попал в еврокубки, заняв шестое место. И то по дополнительным показателям — у седьмого «Динамо» столько же очков.
Катастрофа, конечно. Которая дополнилась расставанием с главным тренером Виктором Гончаренко, вслед за которым клуб покинул и ассистент Василий Березуцкий, а кандидатура сменщика оказалась спорной — у Ивицы Олича не было опыта самостоятельной работы. Добавьте слухи о трениях в руководстве клуба, и получите джентльменский набор проблем.
Селекция прошлого лета действительно вышла не слишком удачной. Надеялись на Гайча (8,5 миллионов евро по Transfermarkt) — провалился и уехал в «Беневенто». На Эджуке (11,5 миллиона) — бегал быстро, финтил интересно, но в завершающей стадии атак все портил. На Фукса (8 миллионов) — из-за травм сыграл всего 12 минут. Зимой в качестве джокера пригласили Рондона, но и он спасителем не стал и продления контракта не заслужил.
По Бохинену (1,5 миллиона) выводы делать рано, так что явным попаданием из новичков стал лишь Зайнутдинов (2 миллиона).
Одна из главных проблем ЦСКА — футболисты перестали прогрессировать при Гончаренко. В 2018 году красно-синие сильно обновились, пригласив десяток молодых футболистов, и обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов. Тогда казалось, что талантливые ребята будут только прибавлять — надо лишь немного подождать. Однако время шло, а уровень Облякова, Ахметова, Сигурдссона, Чалова в лучшую сторону не менялся. И в этом плане к тренеру наверняка возникали вопросы.
Тот же Ахметов в свое время в стартовом составе сборной выходил, а теперь и в расширенный список не попадает. Чалову же остается только вспоминать о временах, когда он становился лучшим бомбардиром.
Есть ощущение, что сдавать начал даже лидер ЦСКА Никола Влашич — главный актив клуба, который пробился в стартовый состав сборной Хорватии и хочет уехать в топ-чемпионат.
Слишком легко было бы все списать на одного Гончаренко. Да, говорят, в ЦСКА узнали о переговорах белорусского специалиста с «Краснодаром» и ускорили процесс расставания. Но последние месяцы получились для тренера cлишком сложными, чтобы он отметал мысли о запасном аэродроме.
Кажется, что вариант с Оличем принят в некоторой спешке, без тщательной проработки. Что в нем больше эмоций болельщика клуба, помнящего Ивицу Олича форвардом ЦСКА, чем глубокого расчета.
Что ж, хорватскому тренеру не удалось перевернуть ситуацию и втащить клуб в евробкубки. Но пришло ли время делать по нему выводы? Конечно, нет. Не исключено, что Олич — гений тренерского искусства, которому только нужно было дать шанс. Ивице надо провести хотя бы предсезонку, чтобы мы начали что-то о нем понимать.
В минувшем сезоне ЦСКА определенно оступился, но давайте не будем забывать, что Евгений Гинер и Роман Бабаев 20 лет подряд выводили клуб в еврокубки, а с 2002-го по 2019-й лишь раз не попали в тройку. Очевидно, что руководители заслужили право разок оступиться.
Тем более в сезон, когда в клубе сменился владелец — им стал ВЭБ, а председателем совета директоров — Максим Орешкин. Это, конечно, революция, а они никогда бесследно не проходят. Акционеру нужно влиться в футбольную историю, новым деталькам — притереться к старым, чтобы вся система начала идеально функционировать.
По крайней мере, в финансовом плане армейский клуб после смены владельца чувствует себя уверенно. А это уже большой плюс. Америку мы не откроем — с деньгами гораздо легче вернуться на ведущие роли, чем без них.
Сейчас, к примеру, ЦСКА весьма уверенно выиграл борьбу за Мухина из «Локомотива», к которому проявляли интерес практически все ведущие клубы России. 19-летний полузащитник в своем юном возрасте успел закрепиться в стартовом составе железнодорожников, дебютировать за первую сборную страны и получить вызов для подготовки к Евро. Для армейцев это сильный ход на рынке.
Еще один новичок клуба, о котором осталось только объявить, — форвард Антон Заболотный. Также представитель сборной, как бы кто над ним ни иронизировал. Мощный и работоспособный форвард, забивший за сезон девять голов в РПЛ. Неплохой показатель.
Наверняка будут и другие новички. При этом один из главных вопросов — останется ли Влашич? Здесь многое зависит от игры хорвата на Евро.
Если Никола продолжит выступления за армейцев, то у его соотечественника Олича будет отличный помощник в столько важном для ЦСКА сезоне-2021/22.
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