Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

Чемпионат России закончился. Самое время подвести итоги. Я решил ограничиться шестью номинациями. Погнали!

Команда года — «Зенит»

Тут все очевидно. Команду Сергея Семака третий год подряд никто не в силах догнать. Причем в этот раз чемпионский банкет удалось обеспечить за три тура до финиша, сокрушив главного преследователя — «Локомотив». Да как — 6:1!

Недавно по случаю очередного триумфа «Баварии» аккаунт полиции Мюнхена выдал в Twitter шутку: «Разыскивается конкуренция в бундеслиге, пропавшая девять лет назад». Скоро что-то похожее придется сочинять и нам — на данный момент «Зенит» объективно сильнее всех.

По меркам РПЛ у него роскошная скамейка, богатый выбор на каждую позицию. Русский костяк во главе с Дзюбой. И топовые легионеры — Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Малком, Азмун. Даже когда команда долго не может забить, она не паникует, не разваливается, а продолжает гнуть свою линию и в конце концов дожимает соперника. В этом смысле у «Зенита» есть чему поучиться.

В то же время если клуб ставит задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, летом необходимо укрепить состав. Каждую линию, за исключением вратарской. Все-таки Миша Кержаков до травмы не давал повода в себе усомниться. Играл уверенно, ровнячком. Да и Лунев весной выглядел надежно. Неслучайно его снова вызвали в сборную.

Александр Соболев, Джордан Ларссон и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Характер года — «Спартак»

Здесь тоже без вариантов. Из клубов премьер-лиги «Спартак» набрал больше всех очков в матчах, по ходу которых уступал в счете. Это говорит о том, что с характером и бойцовскими качествами у ребят порядок. Вот и в Грозном в последнем туре горели к перерыву 0:2, но смогли отыграться и удержали второе место.

Впрочем, кто забивал «Ахмату»? Промес и Мозес, топ-футболисты. То же самое относится к форвардам — Ларссону, Соболеву и Понсе, которые в РПЛ на троих наколотили 38 мячей. А еще есть Жиго, Джикия, Зобнин, Крал. Да в российском чемпионате с такой бандой можно горы свернуть! А красно-белые за серебро еле-еле зацепились.

В предыдущей колонке я уже отмечал, что при Доменико Тедеско «Спартак» так и не научился играть в позиционном нападении. Если за первые полчаса не удается вскрыть оборону, команда сразу начинает нервничать. Отсюда ошибки на ровном месте, брак в передачах, пропущенные голы. Ну а потом героическое спасение — за счет индивидуального мастерства исполнителей.

Если в РПЛ это еще работает, то в Лиге чемпионов с таким подходом делать нечего. Без серьезного усиления «Спартаку» даже отборочный раунд будет очень сложно пройти.

В первую очередь надо укрепить оборону. В центре должна быть равноценная замена Джикии и Жиго. Да, есть Маслов с Кутеповым, но их и в РПЛ-то образцом надежности не назовешь. Что уж говорить о Европе...

Вызывает вопросы и правый фланг. Мозес сейчас точно не защитник. Разве что в схеме с тремя центральными, когда его кто-то постоянно страхует сзади. А в опорную зону нужен футболист а-ля Фернандо. С хорошим первым пасом, умеющий разогнать атаку, тонко чувствующий ритм игры. Тогда за второе место в середине поля будут конкурировать Зобнин и Крал. Если, конечно, летом чеха не продадут в Англию.

Покупка Промеса зимой однозначно пошла «Спартаку» в плюс. Квинси — не только футболист классный, но и парень духовитый. С харизмой. Из тех, кто вселяет уверенность в партнеров, в трудные моменты не боится взять ответственность на себя.

Просто надо понимать, что уезжал он из совсем другого «Спартака». Который играл в комбинационный футбол, умел позиционно атаковать. Был Фернандо, способный одним пасом разрезать защиту соперника.

А в этой команде Квинси себя только ищет. Пока в основном действует в подыгрыше. На него очень мало качественных доставок. Чтобы развернулся лицом к воротам и начал набирать скорость, врываясь в свободную зону. Вот к такому футболу он привык, чувствует себя в нем как рыба в воде — и наиболее опасен.

Денис Глушаков с одноклубниками. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Команда-открытие — «Химки»

На старте сезона команда смотрелась безнадежно. Апофеоз — поражение от «Краснодара» со счетом 2:7. В тот момент многие, и я в том числе, считали «Химки» железобетонным кандидатом на вылет. Если бы кто-то сказал тогда, что они финишируют на восьмом месте, не поверил бы.

Но с приходом Игоря Черевченко подмосковный клуб резко преобразился и начал стабильно набирать очки. Дело не только в Мирзове и Глушакове, которые перешли туда в конце сентября и сразу добавили креатива. Не будем забывать о Кухарчуке. Скоростной, техничный, с голевым чутьем, особенно хорош в быстрых атаках. Ну и прекрасный сезон провел Лантратов, у которого 11 сухих матчей.

«Химки» имени Черевченко — команда организованная, вязкая, умеет терпеть и ждать шанса на контратаках. Главное для нее — сохранить ноль в своих воротах. Ну а впереди как получится. Конечно, всем нравится атакующий футбол, стеночки, забегания, кружева. Но Черевченко выстраивал игру, исходя из подбора исполнителей. И выжал из нынешних «Химок» максимум.

Мурад Мусаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Команда-разочарование — «Краснодар»

Сразу оговорюсь — по игре в Лиге чемпионов к команде никаких вопросов. Единственную победу российским клубам в еврокубках в этом сезоне принесли именно «быки». Пять набранных очков, выход из группы в Лигу Европы... Достойный результат для дебютанта.

А вот в РПЛ «Краснодар» провалился. Шикарный подбор футболистов, солидный бюджет — и десятое место?! Это просто за гранью!

Да, было много кадровых проблем в первой половине чемпионата, почти все лидеры периодически вылетали из-за травм. Но тому, что команда показала весной, нет оправданий. 1:6 со «Спартаком», 0:5 с «Ахматом»... Катастрофа! Логично, что все закончилось отставкой Мурада Мусаева.

Со стороны трудно понять, почему грозные «быки» в какой-то момент превратились в вялых телят. Возможно, подкосил нокаут от «Спартака». Следом проиграли «Динамо» — 2:3, хотя еще в начале второго тайма вели 2:0. А потом и от «Ахмата» дома получили пятачок.

Команде на поле явно не хватало сплоченности, заряженности на борьбу. Похоже, многие футболисты мыслями уже были не в «Краснодаре». А некоторые и не скрывали, что хотят уйти. Такое в любом коллективе бесследно не проходит.

Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренер года — Владимир Федотов

«Сочи» — усовершенствованная копия «Оренбурга», который Владимир Федотов тренировал прежде. Уже тогда его команда выделялась, с ней всегда было неприятно играть. Сплоченная, цепкая, обученная, великолепно подготовленная тактически и физически.

Теперь он получил возможность поработать с футболистами более высокого уровня — и вот результат. Наблюдая за Федотовым и в «Оренбурге», и в «Сочи», понимаешь: он знает, что делает. Все четко, понятно, никаких шараханий.

Если соперник закрывается, его оборону взламывают за счет флангов, подач и прострелов на Заболотного, который в каждом матче выполняет громадный объем работы, а главное, за последний год прибавил в реализации. Забил в РПЛ 9 мячей, для него это личный рекорд. А в центре поля зажигает Нобоа. Отдать шедевральный пас, сотворить гол из ничего — тут эквадорцу нет равных.

Ну и нельзя не отметить, как раскрываются при Федотове игроки! Причем опытные, от которых подвигов никто не ждал. Имею в виду того же Заболотного, Юсупова, Терехова, Цаллагова. Каждый из них сейчас выдал лучший сезон в карьере.

Впереди у «Сочи» дебют в Европе. Если клуб хочет там пошуметь, в межсезонье обязательно нужно усилить состав. Сегодня в распоряжении Федотова небольшая группа футболистов, много возрастных ребят. На два фронта с такой обоймой не вытянуть.

Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лучший игрок — Сердар Азмун

Я выбирал между Азмуном и Нобоа, но все-таки отдам предпочтение иранскому форварду. Он стал чемпионом, забил 19 мячей. Думаю, выиграл бы и бомбардирскую гонку, если бы не покер Дзюбы в последнем туре с агонизирующим «Тамбовом».

Артем, конечно, молодец. Но не факт, что опередил бы Сердара, если бы тот вышел против «Тамбова». Дзюба, правда, пропустил предыдущий матч — как раз с моей «Уфой». Мы еще шутили: «Наверное, из костюма Дэдпула вылезти не смог, молния сломалась, вот до нас и не доехал...»

В Азмуне мне нравится не только постоянная нацеленность на ворота, но и разнообразие. Хорош как в подыгрыше, так и в завершении. Может и убежать от защитника, и головой воткнуть. Плюс скромный, никогда себя не выпячивает. Ни на поле, ни за его пределами.

Не удивлюсь, если уже летом он уедет в сильный европейский чемпионат. На такого форварда наверняка есть спрос. Но было бы здорово, если бы «Зенит» сумел удержать его хотя бы на полгодика. Ведь без Азмуна наша лига станет еще слабее.