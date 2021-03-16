Интервью дебютанта сборной.

Защитник «Рубин» Илья Самошников вчера впервые получил вызов в сборную России. В интервью «СЭ» футболист рассказал, как узнал о приглашении, о конкуренции в национальной команде и последних успехах «Рубина».

«Эмоций внутри очень много, но я особо их не показываю»

— Илья, какие чувства от первого в карьере приглашения в сборную России?

— Эмоции нереальные. Меня начали поздравлять ребята в команде, хотя я даже списка не видел. И тренерский штаб, доктора тоже поздравляли. Понятно, что чувства сейчас очень положительные. Их внутри очень много, но я особо их не показываю.

— Правда, что ты узнал о вызове еще перед матчем против «Уфы»?

— Я слышал, что могу попасть на этот сбор, но точно не знал, что поеду. Поэтому о вызове узнал уже после матча.

— Уже говорил со Станиславом Черчесовым или его помощниками?

— Нет, пока не было возможности поговорить. Думаю, по приезде в сборную у нас будет разговор со Станиславом Саламовичем.

— На сборах он часто наведывался на матчи «Рубина». До тебя доходило его мнение о твоей игре?

— Нет, ничего такого не было, и я не узнавал его мнение. Да, видел и знал, что он приезжал на наши игры. Мы виделись один раз на трибуне, когда у нас играли неосновные составы. А так больше никаких контактов не было.

14 марта. Уфа. «Уфа» — «Рубин» — 0:3. Илья Самошников празднует гол. Фото ФК «Рубин»

«Конкуренты в сборной опытные, но я не собираюсь отсиживаться»

— Конкуренция в сборной серьезная: Жирков, Кудряшов. Какие у тебя ожидания и настрой?

— Я буду работать на пике своих возможностей и полностью отдаваться, а конкуренция меня не пугает. Понимаю, что футболисты на позиции левого защитника в сборной — это серьезные игроки, которые давно в команде и в своих клубах выступают на ведущих ролях, очень опытные. Но я не собираюсь отсиживаться и буду доказывать, что получил вызов не просто так.

— У сборной будет три матча за неделю и, вероятно, ротация состава. Надеешься на то, что будет возможность дебютировать?

— Вообще лично мне проще играть в таком ритме, чем тренироваться. Не думаю, что три матча за неделю — это трудно. Что касается дебюта, все будет зависеть от меня, от моей работы на тренировках и от того, как я себя проявлю. Конечно, очень хочется сыграть первый матч в футболке сборной.

— Ты рос на матчах Жиркова, а теперь с ним в одной сборной и он твой конкурент по позиции. Каково это?

— Для любого молодого футболиста, когда ты следил за игрой большого игрока и потом конкурируешь с ним по позиции в сборной или клубе — это гордость. Когда-то я смотрел на него, а теперь конкурирую с ним в одной команде.

Жирков — это игрок высочайшего уровня, иначе его воспринимать нельзя. Он выступал в Англии, в России играет всегда на стабильно высоком уровне.

— У тебя есть опыт игры на правом фланге защиты. Готов выйти справа в сборной, если придется?

— Да, с правым флангом не будет никаких трудностей.

— Знаешь кого-то из сборной?

— Знаком с Мостовым: мы играли друг против друга и пересекались. А так лично больше никого не знаю.

Илья Самошников. Фото ФК «Рубин»

«Думал, Дюпин попадет в сборную еще раньше»

— Весь «Рубин» стал весной настоящим открытием и сенсацией. Какие сейчас настроения в команде, на что хотите замахнуться?

— Настроение отличное. Обыграли двух лидеров чемпионата, и нам было нельзя плохо сыграть с «Уфой». Мы взяли девять очков, движемся вперед.

Конечно, каждый игрок «Рубина» хочет попасть в еврокубки, мы к этому стремимся. Будем в каждом матче выкладываться и стараться решить эту задачу.

— Ментально команда зимой поменялась? Видно, что появилась какая-то уверенность в себе и команда стала взрослее.

— Мы стали лучше друг друга понимать на поле и вне его, в раздевалке. До этого я уже говорил, что у нас отличный коллектив, все друг с другом хорошо общаются. Но сейчас прибавилось еще и большее понимание друг друга.

— Твой партнер Юрий Дюпин тоже в сборной. Что думаешь о его приглашении?

— Юра в трех этих матчах чемпионата совершил очень много сэйвов. И до этого он играл на высоком уровне, очень часто выручал нас. Когда я попал в «Рубин», то считал, что он гораздо раньше попадет в сборную России.

— Макаров вызван в молодежную сборную, хотя не затерялся бы в списке первой сборной. Как реагировал на его шедевральные голы?

— Я Макара подкалываю, что на самом деле в матче с «Уфой» он делал подачу, а не бил по воротам (смеется). Каждый гол, забитый моими коллегами по команде — это общий успех!

— А как оценишь гол «Зениту»?

— Эти постоянные замахи — его козырь. В тренировочном процессе, когда я против него играю, иногда сам не понимаю, когда он будет бить, когда делает ложный замах. Ждал, когда это раскроется в игре, и вот в самый нужный момент Макар показал это.

— Макаров ассистировал тебе и забил второй гол в сезоне, на этот раз — после включения через центр. Это наигранное действие или ситуативно решил так ворваться?

— Получилось ситуативно, потому что Хвича увел на фланг крайнего защитника, и передо мной не было ни одного центрального полузащитника, который мог бы меня встретить. Встречал центральный защитник, и у него за спиной оставалась большая зона. Я увидел ее, отдал мяч Макару и ворвался в свободное пространство. А затем уже было его решение отдать передачу, которой я воспользовался.

«Думаю, будь папа сейчас рядом, гордился бы»

— Ты опять посвятил гол папе. Он верил, что ты пробьешься на высокий уровень, наверняка бы сейчас гордился тобой. Какие у тебя чувства?

— Вызов в сборную и путь к ней — это то, ради чего я играю в футбол. Думаю, что, будь папа сейчас рядом, он гордился бы мной. Он бы так же меня поддерживал, так же говорил напутственные слова, рассказывал бы о моих недочетах, когда бы я играл неудачно. Каждый мой гол, который забью, буду посвящать ему.

— Как мама и младший брат тебя поздравили?

— Сначала позвонил брат и спросил: «Это что, правда? Тебя серьезно вызвали? Шутка?» Он не верил. Эмоции у него тоже были нереальные, он меня поздравил. Позже позвонила мама, и было слышно по ее речи, что она говорила с улыбкой на лице. Вообще пришло очень много поздравлений. Но мама и брат поздравили самыми первыми.

— Твой путь из ЛФЛ в РПЛ и сборную занял примерно 3,5 года. Какие цели дальше?

— Нужно закрепиться в сборной. Это мой первый вызов, и хочется доказать, что я получил его не просто так. Хочу попасть с «Рубином» в еврокубки — для этого есть все шансы. А потом, может быть, хотелось бы попробовать себя в Европе. И не просто попасть туда, но и регулярно играть в европейском клубе.

— Многие в клубе отмечают, что Леонид Слуцкий очень повлиял на тебя и твое становление. А ты бы как оценил?

— Конечно, Леонид Викторович очень повлиял на меня в тот период, когда у меня ничего не получалось и я вообще не играл. Я ведь недорабатывал на тренировках, у меня в принципе вообще ничего не получалось.

Однажды Леонид Викторович оставил меня на разговор и объяснил, что мне нужно сделать, чтобы хоть как-то изменить свой статус в команде. Чтобы я хотя бы начал выходить на замену.

Именно тогда я услышал его и понял его требования, начал много работать, чтобы им соответствовать. Захотел доказать, что не просто так попал в «Рубин» и хочу играть, помогать команде и развиваться. Благодарен ему за доверие. Тогда я ставил цель — попасть в национальную команду. Теперь нужно закрепиться в ней и приносить пользу в сборной.