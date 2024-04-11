В «Оренбурге» считают, что паводок не окажет влияния на проведение матча с «Пари НН»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что паводок в области не окажет влияния на проведение матча 24-го РПЛ с «Пари НН».

«Команда работает в плановом режиме. Вода в основном в пойме Урала, что касается Оренбурга. Мы уже играли с «Рубином», когда был режим ЧС в Оренбургской области, никаким образом это на матче не сказалось. На игру с «Пари НН» никакого влияния паводок не окажет», — приводит ТАСС слова Еремякина.

Матч между командами пройдет на стадионе «Газовик» 14 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

На данный момент «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идет на 12-й позиции, набрав 23 очка.