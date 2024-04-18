Дркушич — о победе над «Спартаком»: «Я на сто процентов счастлив»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал «СЭ» об эмоциях после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура РПЛ (1:0).

«Просто столько положительных эмоций у меня в данный момент. Не знаю, я такой человек, который показывает свои эмоции. Я на сто процентов счастлив!» — сказал Дркушич «СЭ».

Словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 15 матчах за команду в РПЛ.

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.