Нападающий «Сочи» Кордова назвал «Спартак» сильной командой: «Очень их уважаем»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре «Спартака» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Это великая команда, с большой историей в России. Мы очень их уважаем, но в очном матче, думаю, мы заслужили победу», — сказал Кордова «СЭ».

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.