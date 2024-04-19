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Сегодня, 11:24

Кержаков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что думает об эпизоде в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На 90+7-й минуте Кержаков, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо.

— «Краснодар» подал апелляцию на эпизод матча с «Зенитом», а вы один из фигурантов дела, якобы был пенальти. Вашими глазами как этот эпизод выглядел и можете ли прокомментировать как-то, что «Краснодар» подал эту апелляцию.

— По моему мнению, если бы я врезался в игрока кулаками, это был бы пенальти. Если бы я целенаправленно играл бы в мячи не успел, а врезался в его голову кулаками, это был бы 11-метровый. Меня грамотно заблокировал Кордоба. Увидев и поняв, что я не добираюсь до мяча, я просто стал прыгать, растопырив ладони, не в голову соперника, а в пространство возможной траектории, по которой пойдет мяч после головы соперника. Как по мне, это не пенальти.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Сергея Иванова.

Краснодарцы обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал петербургский клуб 11-метровым ударом за фол Кержакова.

«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Кержаков снова ударил соперника по голове.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Кержаков рассказал, что следит за матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы

Семак: «Зенит» следит за всеми игроками, которые у нас есть в аренде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 18 1 6
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