Кержаков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что думает об эпизоде в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
На 90+7-й минуте Кержаков, не сыграв в мяч, шлепнул по голове Хуниора Алонсо.
— «Краснодар» подал апелляцию на эпизод матча с «Зенитом», а вы один из фигурантов дела, якобы был пенальти. Вашими глазами как этот эпизод выглядел и можете ли прокомментировать как-то, что «Краснодар» подал эту апелляцию.
— По моему мнению, если бы я врезался в игрока кулаками, это был бы пенальти. Если бы я целенаправленно играл бы в мячи не успел, а врезался в его голову кулаками, это был бы 11-метровый. Меня грамотно заблокировал Кордоба. Увидев и поняв, что я не добираюсь до мяча, я просто стал прыгать, растопырив ладони, не в голову соперника, а в пространство возможной траектории, по которой пойдет мяч после головы соперника. Как по мне, это не пенальти.
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Сергея Иванова.
Краснодарцы обратили внимание на эпизод на 90+7-й минуте встречи, когда, по их мнению, судья ошибочно не наказал петербургский клуб 11-метровым ударом за фол Кержакова.
«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Кержаков снова ударил соперника по голове.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6