Петржела оценил перспективы Алипа в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что защитнику Нуралы Алипу нужно решить, что важнее — финансовые условия или игровая практика.

«Вероятно, Алип в «Зените» потому, что у него там отличные финансовые условия — и поэтому казахстанца, наверное, не волнует, что играет там не так часто. Ему предстоит решить, что для него важнее — игровая практика или финансы», — цитирует Петржелу Legalbet.kz.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Зенит» не отметившись результативными действиями. Контракт Алипа с клубом рассчитан до лета 2025 года.