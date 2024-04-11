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Сегодня, 13:24

Петржела оценил перспективы Алипа в «Зените»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что защитнику Нуралы Алипу нужно решить, что важнее — финансовые условия или игровая практика.

«Вероятно, Алип в «Зените» потому, что у него там отличные финансовые условия — и поэтому казахстанца, наверное, не волнует, что играет там не так часто. Ему предстоит решить, что для него важнее — игровая практика или финансы», — цитирует Петржелу Legalbet.kz.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Зенит» не отметившись результативными действиями. Контракт Алипа с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://legalbet.kz/news/16515731/
Властимил Петржела
ФК Зенит
Нуралы Алип
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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