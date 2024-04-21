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Судейство

Сегодня, 12:35

ЭСК: судья Иванов правильно не назначил пенальти в эпизоде с участием Кержакова в игре «Краснодар» — «Зенит»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭКС) поддержала решение судьи Сергея Иванова не назначать пенальти в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (2:1).

На 90+7-й минуте встречи вратарь питерцев Михаил Кержаков в штрафной вступил в единоборство с игроком «быков» Игнасио Алонсо.

«По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», — сказано в сообщении на сайте РФС.

 

Михаил Кержаков
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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