Нападающий «Сочи» Кордова рассказал, как достичь такой же посещаемости стадиона, как у «Спартака»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова в разговоре с «СЭ» высказался о малом количестве болельщиков клуба на матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Что вы думаете о присутствии болельщиков на матче со «Спартаком»? Было много людей, которые болели за красно-белых, и не так много тех, кто болел за «Сочи».

— Ну, это нормально, у них много болельщиков по всей России. Я думаю, что в будущем мы тоже должны начать создавать свою идентичность, чтобы можно было заполнять стадион так же, как «Спартак». Для футболистов поддержка очень важна.

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.