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Есипов рассказал про драку с Павлюченко: «После этого мы не общались два месяца»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал о драке с Романом Павлюченко во время выступления за волгоградскую команду.

«Это было после матча с «Зенитом» в 2001-м. Играем дома, счет — 0:0, последние минуты. Выкатываю Роме на 11 метров, мы с Беркетовым открываемся под него. Выкати обратно — мы бы расстреляли вратаря. Но Пав бьет сам, удар блокируют, так и доигрываем вничью. Я ему в порыве высказал: «Молодой, ты че делаешь?» А Павлюченко мне дерзко: «Звездочка, помолчи». После игры подхожу к раздевалке, спрашиваю: «Что это было?» И после этого бью Пава. Нас быстро разняли. После чего уже у меня Горюнов спрашивает: «А что это сейчас было?» «Воспитание, — отвечаю, — а что?» К слову, дядя Толя, отец Ромы и водитель клубного автобуса, еще и похвалил меня. Мы не общались месяца два. Но потом пожали руки и по сей день дружим», — приводит Sport24 слова Есипова.

Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год. Также он играл в «Сатурне», «Факеле», киевском «Динамо» и курском «Авангарде». После завершения игровой карьеры Есипов стал работать тренером и на данный момент возглавляет «Кызылташ».

Источник: Sport24
Валерий Есипов
Роман Павлюченко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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