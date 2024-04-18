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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Рубина» Рахимова на два матча РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок один год с момента принятия решения», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

В перерыве матча с «Крыльями Советов» тренер «Рубина» вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться. За это Рахимов получил вторую желтую карточку.

Источник: ТАСС
Рашид Рахимов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
 - : -
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 - : -
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Сочи – Урал
 - : -
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