КДК РФС дисквалифицировал тренера «Рубина» Рахимова на два матча РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок один год с момента принятия решения», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

В перерыве матча с «Крыльями Советов» тренер «Рубина» вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться. За это Рахимов получил вторую желтую карточку.