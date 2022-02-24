В «Локомотиве» отреагировали на слухи о разрыве контракта между клубом и консалтинговой компанией Рангника

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о разрыве контракта между московским клубом и консалтинговой фирмой Ральфа Рангника.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», — заявил Цорн.

До ноября 2021 года Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива», после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» и стал временным главным тренером английской команды до конца сезона-2021/22.

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 28 очками в 18 матчах.