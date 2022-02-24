Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:44

В «Локомотиве» отреагировали на слухи о разрыве контракта между клубом и консалтинговой компанией Рангника

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о разрыве контракта между московским клубом и консалтинговой фирмой Ральфа Рангника.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», — заявил Цорн.

До ноября 2021 года Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива», после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» и стал временным главным тренером английской команды до конца сезона-2021/22.

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 28 очками в 18 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Томас Цорн
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

УЕФА завтра проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной
ТАСС: Европарламентарии просят УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
«Кто называет Россию слабой — клоуны». Что говорят о нашей сборной в Польше, Швеции и Чехии после жеребьевки
CAS: решение по делу Валиевой будет вынесено около 9 утра
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Бышовец: «Руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений и сейчас пытается исправиться»
УЕФА завтра проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной
В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата
Газизов — о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»
В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
«Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера Сандро Шварца
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Бышовец: «Руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений и сейчас пытается исправиться»
УЕФА завтра проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной
В РПЛ выступили с заявлением по поводу возможного переноса 19-го тура чемпионата
Газизов — о возможном переносе 19-го тура РПЛ: «Пока преждевременно о чем-то говорить. Сейчас «Уфа» решает вопрос о возвращении в Россию»
В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА завтра проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной

Бышовец: «Руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений и сейчас пытается исправиться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости