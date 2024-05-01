Агент Сафонов: «Зенит» уже не тот, «Динамо» или «Краснодар» могут стать чемпионом»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о чемпионской интриге в РПЛ.

«Интрига в РПЛ будет до самого конца, сейчас вообще не понятно, кто станет чемпионом. И «Динамо», и «Краснодар» имеют шансы на первое место. «Зенит» уже не тот. Все будут бороться до самого конца», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.