Стало известно, в каком формате пройдут слушания по делу Промеса

Первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн, сообщили РИА «Новости».

Сегодня, 1 мая, правительство Дубая призвало все правительственные организации работать удаленно в четверг и пятницу на этой неделе. Рекомендация связана с тем, что, согласно прогнозу, в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами, которые начнутся в среду вечером.