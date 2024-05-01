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Игорь Шалимов: «Есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:0).

«Очень понравилось «Динамо» — мобилизованная команда, которая ждала своего шанса. Есть четверка защитников плюс Лаксальт, остальные ребята больше на атаку. Что касается «Зенита», то был боевой состав. Но есть очевидная проблема в атаке — Кассьерра весной выглядит плохо, — забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают, не получается доставить мяч в опасную точку. Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включались редко. Не функционируют винтики в позиционной атаке — дело не в том, что команда не забивает, проблема в том, что команда не создает.

Поражения от «Рубина» и сейчас от «Динамо» не случайны. При этом не могу сказать, что «Зенит» играет спустя рукава. Просто элементы игры, которые отработаны очень хорошо — например, игра флангами — вообще не работали в этот раз. И уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
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