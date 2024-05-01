Агент Медведева: «Никита делает свою работу, но новый контракт с «Ростовом» не обсуждали»

Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал будущее вратаря Никиты Медведева в «Ростове».

«Сейчас Никита играет, делает свою работу. Сейчас нужно завершить сезон на хорошей ноте. Вопрос контракта с руководством «Ростова» мы не обсуждали», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего голкипера с «Ростовом» истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне Медведев провел 13 матчей.