Агент Медведева: «Никита делает свою работу, но новый контракт с «Ростовом» не обсуждали»
Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал будущее вратаря Никиты Медведева в «Ростове».
«Сейчас Никита играет, делает свою работу. Сейчас нужно завершить сезон на хорошей ноте. Вопрос контракта с руководством «Ростова» мы не обсуждали», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Контракт 29-летнего голкипера с «Ростовом» истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне Медведев провел 13 матчей.
Источник: РБ Спорт
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