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Сегодня, 13:28

Идову: «Очень нравится, что борьба за чемпионство в кои-то веки интересная»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» высказался о текущей ситуации в РПЛ.

— Следите за тем, что происходит в РПЛ?

— Мне очень нравится ожесточенная борьба внизу таблицы и то, что борьба за чемпионство в кои-то веки интересная. И это очень мне нравится.

— Многие говорят, что за последние пять лет этот «Зенит» показывает самую слабую игру. Верите в то, что в РПЛ сменится чемпион?

— Тяжело судить самый ли слабый это «Зенит» за последние пять лет. Может быть, у них самый большой расфокус. Тяжело понять, либо «Зенит» стал слабее, либо команды прибавили, которые сейчас с ним конкурируют. Одно из двух. До поражения «Рубину» я вообще не верил. Думал, «Зенит» сто процентов уже не отдаст первое место. Но неожиданное поражение «Рубину»... Вся интрига состоит в том, что «Зенит», оказывается, может даже в таких матчах терять очки. Это интересно.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

Брайн Идову
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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