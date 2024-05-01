Идову: «Очень нравится, что борьба за чемпионство в кои-то веки интересная»

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» высказался о текущей ситуации в РПЛ.

— Следите за тем, что происходит в РПЛ?

— Мне очень нравится ожесточенная борьба внизу таблицы и то, что борьба за чемпионство в кои-то веки интересная. И это очень мне нравится.

— Многие говорят, что за последние пять лет этот «Зенит» показывает самую слабую игру. Верите в то, что в РПЛ сменится чемпион?

— Тяжело судить самый ли слабый это «Зенит» за последние пять лет. Может быть, у них самый большой расфокус. Тяжело понять, либо «Зенит» стал слабее, либо команды прибавили, которые сейчас с ним конкурируют. Одно из двух. До поражения «Рубину» я вообще не верил. Думал, «Зенит» сто процентов уже не отдаст первое место. Но неожиданное поражение «Рубину»... Вся интрига состоит в том, что «Зенит», оказывается, может даже в таких матчах терять очки. Это интересно.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.