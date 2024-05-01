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Экс-футболист «Локомотива» Идову пожелал Магкееву жечь на поле

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с кем из клуба поддерживает общение.

«Ну, плюс-минус, конечно, когда вижу, обмениваемся теплыми словами и так хорошо общаемся, но прямо с кем поддерживаю... Если так взять на постоянной основе, то это Станислав Магкеев. К сожалению, после травмы он сейчас не так часто выходит. Но надеюсь, что в скором времени он вернется в обойму и будет дальше жечь на поле, как когда его вызывали в сборную», — сказал Идову «СЭ».

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Брайн Идову
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Рубин
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