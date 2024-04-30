Максим Третьяк перейдет в «Салават Юлаев»

По информации «СЭ», голкипер Максим Третьяк перейдет в «Салават Юлаев». Ранее внук президента ФХР выступал за «Сочи».

В минувшем сезоне 27-летний вратарь провел 17 матчей за сочинскую команду в КХЛ, отыграв одну встречу на ноль.

По итогам сезона-2023/24 ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Сочи» набрал 53 очка и занял 10-е место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил в серии «Трактору» (2-4).