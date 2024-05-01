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Сегодня, 13:26

Игорь Шалимов: «Угальде не держит быстрые рывки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил игру «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

«На мой взгляд, Рябчук пока явно не в тонусе — сказывается, вероятно, то, что он редко играет в основном составе. Угальде, стал замечать, не держит быстрые рывки — если сравнивать с тем же Пиняевым, то Сергей выносливее, и бежит более длинную дистанцию на рывке, и на удар сил хватает — даже после рывка на 40 метров. Угальде больше игрок штрафной, игрок короткого рывка. К Медине есть вопрос по голу «Локо», когда он бросил Сулейманова, который забивал в пустые ворота. Но гол парагваец забил мастерский — и сильно, и точно исполнил удар головой.

Что касается «Локо», то для меня очевидно, что физические силы команды после волевой победы в Нижнем восстановила, а вот психологических явно не хватило. В концовке «Спартак» чувствовал себя очень уверенно», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" (41) находится на пятой строчке.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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