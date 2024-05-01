Белоголовцев — о «Спартаке»: «Команда будто оковы сбросила с ног, что вызывает полный восторг»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился с «СЭ» мнением о нынешней форме красно-белых.

«Спартак» сейчас играет так, что эту команду просто невозможно узнать. По набору игроков ничего особенно не поменялось, но по сравнению с теми мучениями, которые были, чуть ли не с начала чемпионата, это просто невероятно. Команда летит, команда бежит, она в хорошем настроении. Команда будто оковы сбросила с ног, что вызывает полный восторг и абсолютное доверие тренеру. Я думаю, что руководству нужно очень серьезно подумать, перед тем как звать кого-то другого на место Слишковича. Тем более, футболисты верят ему. Он знает и понимает их силы и возможности. Слишкович смог их здорово замотивировать и главное не идет на поводу у игроков. Это доказывает, что у него есть харизма, сила воли и авторитет. Поэтому сейчас отличный вариант — оставить его как главного тренера», — сказал Белоголовцев «СЭ».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 42 очками после 26 туров.

Денис Сафронов