Председатель совета директоров «Пари НН»: «Нет никакой суматохи с поиском нового тренера. Это не наш путь»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос «СЭ» о поиске нового главного тренера.

«Если бы была какая-то суматоха с поиском нового тренера, она бы уже началась, но ее нет. Все в рабочем режиме. Сейчас важно понимать, что у клуба есть стратегия и цели. На них нельзя наплевать и в панике выбирать главного тренера. Это не наш путь. Мы спокойно обсуждаем кандидатов и ведем переговоры. Если будет специалист, которого будет все устраивать и он согласится на такой челлендж... А это действительно большой вызов — прийти в команду за четыре тура до конца. Если все это сойдется, будет замечательно. Если нет, есть Антон Геннадьевич Хазов и тренерский штаб, в который мы верим. В таком случае к вопросу поиска тренера вернемся летом. Думаю, в ближайшие дни все будет понятно. Антон Геннадьевич уже не первый раз в такой ситуации. Он давно в клубе и знает всех ребят, знает подход к ним. К возложенной на него ответственности он отнесся вполне нормально», — сказал Кондратов «СЭ».

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.