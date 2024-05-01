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Сегодня, 14:45

Председатель совета директоров «Пари НН»: «Нет никакой суматохи с поиском нового тренера. Это не наш путь»

В «Пари НН» рассказали о поиске нового главного тренера
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос «СЭ» о поиске нового главного тренера.

«Если бы была какая-то суматоха с поиском нового тренера, она бы уже началась, но ее нет. Все в рабочем режиме. Сейчас важно понимать, что у клуба есть стратегия и цели. На них нельзя наплевать и в панике выбирать главного тренера. Это не наш путь. Мы спокойно обсуждаем кандидатов и ведем переговоры. Если будет специалист, которого будет все устраивать и он согласится на такой челлендж... А это действительно большой вызов — прийти в команду за четыре тура до конца. Если все это сойдется, будет замечательно. Если нет, есть Антон Геннадьевич Хазов и тренерский штаб, в который мы верим. В таком случае к вопросу поиска тренера вернемся летом. Думаю, в ближайшие дни все будет понятно. Антон Геннадьевич уже не первый раз в такой ситуации. Он давно в клубе и знает всех ребят, знает подход к ним. К возложенной на него ответственности он отнесся вполне нормально», — сказал Кондратов «СЭ».

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.

ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 22 1 3
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