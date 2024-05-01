Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»
Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем игрока.
«Будущее Кевина? Ленини продолжит играть за «Краснодар», он не покинет клуб летом», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Ленини принял участие в 18 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей. Его контракт действует до июня 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|5
|14
|28-32
|26
|
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
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|26
|6
|7
|13
|25-40
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16
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|26
|4
|8
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|4.05
|17:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
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Зенит
|16
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
|
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Локомотив
|12
|
|
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Динамо
|8
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
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|20
|1
|8
|
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Виктор Александров
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|21
|1
|3
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
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|1
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