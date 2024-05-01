Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем игрока.

«Будущее Кевина? Ленини продолжит играть за «Краснодар», он не покинет клуб летом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини принял участие в 18 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей. Его контракт действует до июня 2025 года.