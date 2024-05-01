Белоголовцев: «Я абсолютно за то, чтобы оставить Слишковича»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился с «СЭ» мнением об игре красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Я абсолютно за то, чтобы оставить Слишковича. Мне кажется, что в российском чемпионате футбольные супертактики и стратеги по типу Гвардиолы, Клоппа не очень нужны. В первую очередь, в РПЛ нужны очень мощные мотиваторы. Здесь нужны те, кто умеет сплачивать команды. Те, кто умеют сглаживать углы и находить общий язык между русскими и иностранными игроками, коим, к примеру, был Каррера. Массимо не был великим стратегом, но он смог зажечь парней и убедить их биться. И сейчас «Спартак» должен идти по тому же пути. Не надо тащить каких-либо дорогих тренеров из-за границы, а нужно просто дать шанс Слишковичу», — сказал Белоголовцев «СЭ».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 42 очками после 26 туров.

Денис Сафронов