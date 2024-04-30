Стала известна тройка претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ

НХЛ опубликовала финальный шорт-лист номинантов на «Колдер трофи» — награду, вручаемую лучшему новичку сезона.

В итоговую тройку вошли нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер и защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 18-летний Бедард набрал 61 (22+39) очко в 68 матчах. На счету 21-летнего Фэйбера 47 (8+39) очков в 82 играх. В активе 20-летнего Хьюза 47 (9+38) очков в 82 матчах.

Действующим обладателем «Колдер трофи» является нападающий «Сиэтла» Мэтти Бенирс.