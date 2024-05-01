Игнатов объяснил, почему нужно болеть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением, почему любители футбола должны поддерживать красно-белых.

«За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми. Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше», — приводит слова Игнатова Sport24.

1 мая «Спартак» проведет матч против «Динамо» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.