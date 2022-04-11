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Цорн отреагировал на критику в адрес «Локомотива» со стороны бывших руководителей клуба

Цорн назвал нормальной критику игры «Локомотива» со стороны экс-руководителей клуба
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томас Цорн.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что критика в футболе является нормальным делом, когда она не касается дел внутри клуба.

— В адрес клуба много критики, особенно от бывших руководителей «Локомотива». Это влияет на команду?

— Критика в футболе — это нормально. Когда она касается игры и результата — тут не может быть никаких вопросов, результатом с «Ростовом» мы сами дали для нее повод. Понятно расстройство болельщиков. Мы сами переживаем не меньше их и все работаем для них — на результат, на победу.

Но если критика касается любых дел внутри и около клуба и идет абсолютно по любому поводу, причем по большей части от одних и тех же лиц, — это выглядит как минимум необъективно. Перед началом сезона мы открыто сказали, что встали на путь перестройки, этот путь надо пройти до конца, а потом уже делать выводы.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
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 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
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17.04 16:30
Сочи – Локомотив
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