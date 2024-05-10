Булатов: «Сочи» уже не спасется, они закономерно вылетают"

Российский тренер Виктор Булатов оценил шансы на спасение «Сочи» в РПЛ.

«Сочи» уже не спасется — слишком большое отставание. Хотя весной они очень прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть. Но многое было потеряно осенью, и чуда не произошло — они закономерно вылетают», — цитирует Булатова Metaratings.

После 27 туров «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.