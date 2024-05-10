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Булатов: «Сочи» уже не спасется, они закономерно вылетают"

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Виктор Булатов оценил шансы на спасение «Сочи» в РПЛ.

«Сочи» уже не спасется — слишком большое отставание. Хотя весной они очень прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть. Но многое было потеряно осенью, и чуда не произошло — они закономерно вылетают», — цитирует Булатова Metaratings.

После 27 туров «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

Источник: Metaratings
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
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10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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