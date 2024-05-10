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Айбатов — о шутке Безрукова: «Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, почему клуб наложил дисциплинарные санкции на Руслана Безрукова за его шутку после матча с «Зенитом».

«Дисциплинарные санкции — это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», — цитирует «РБ Спорт» Айбатова.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по турнирной таблице.

8 мая «Рубин» сообщил, что клуб провел разъяснительную работу с Безруковым, а по отношению к футболисту будут приняты дисциплинарные меры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-rubina-distsiplinarny-e-sanktsii-po-bezrukovu-e-to-vnutrennee-delo-kluba/
Руслан Безруков
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 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
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3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
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 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
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8
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9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
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 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
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12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
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 Факел 27 6 10 11 20-29 28
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