Защитник ЦСКА Роша полетит на матч РПЛ с «Зенитом» вместе с командой

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши сообщили «СЭ», что бразилец полетит вместе с командой на матч 28-го тура РПЛ против «Зенита».

«Да, он полетит с командой», — сообщили «СЭ» в агентстве.

В матче 27-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (2:2) защитник Роша попросил замену в связи с небольшим повреждением.

11 мая «Зенит» примет ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на «Газпром Арене».