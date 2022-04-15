Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:48

ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол в ворота «Спартака» из-за фола на Жиго

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как сообщал ранее «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильным решение арбитра Владислава Безбородова, который в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) при счете 0:0 после вмешательства видеоассистентов посмотрел видеозапись и отменил гол тульской команды.

«Решение комиссии: судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то, что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока команды «Арсенал» №4 Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №2 Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка. Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забивает гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак-Москва», — говорится в заявлении на сайт РФС.

Судья Владислав Безбородов показывает Кингсу Кангва вторую желтую карточку в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. Крайними сделали ВАР Жабченко и Сиденкова. Кого назначили судить матчи 25-го тура РПЛ?

Источник: https://www.rfs.ru/news/215701
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» и «Динамо» оторвались от ЦСКА и другие матчи
ЭСК не нашла ошибок в действиях арбитра Бобровского в матче «Ростов» — «Локомотив»
ЭСК признала правильным решение судьи не удалять Касинтуру в матче «Уфа» — «Сочи»
ЭСК: гол в ворота «Спартака» отменен правильно
Бывший президент «Локомотива» прокомментировал дисквалификацию Тикнизяна
Николсон — лучший игрок 24-го тура РПЛ, по мнению подписчиков «СЭ»
Агент Тикнизяна назвал несправедливым решение КДК РФС о дисквалификации на 2 матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Смородская — о словах Каттани про дух победителей у «Спартака»: «Время покажет, кто прав, кто виноват»
Андрей Канчельскис: «У «Рубина» некому играть. «Спартак» должен побеждать»
Спортивный директор «Спартака» Каттани — о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»
Лука Каттани: «Спартак» — главный клуб в мире по числу болельщиков»
Арбитр — рекордсмен чемпионатов мира Ирматов из Узбекистана высказал свое отношение к ВАР и изменениям в трактовках правил
«Она очень умная женщина. Спортивный директор «Спартака» Каттани — о Зареме Салиховой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская — о словах Каттани про дух победителей у «Спартака»: «Время покажет, кто прав, кто виноват»

ЭСК признала правильным решение судьи не удалять Касинтуру в матче «Уфа» — «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости