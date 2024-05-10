Булыкин сравнил «Байер» с «Краснодаром»: «Всегда на слуху, но завоевать чемпионство не удавалось»

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» назвал российскую команду, которая по стилю похожа на немецкий клуб.

«Если взять историю, то на «Байер», наверное, похож «Краснодар», который также все время борется, всегда на слуху, однако завоевать чемпионство не удавалось. Поэтому, может быть, и «Краснодар» можно сравнить. Но там нет своего Хаби Алонсо», — сказал Булыкин «СЭ».

9 мая «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги Европы и по сумме двух встреч (4:2) вышел в финал турнира. В решающем матче немецкий клуб встретится с «Аталантой». Матч пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

В середине апреля «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии» в бундеслиге. Кроме того, команда Алонсо 25 мая сыграет с «Кайзерслаутерном» в финале Кубка Германии.

«Байер» ни разу не проигрывал в этом сезоне: 40 побед и 9 ничьих.