Бывший президент «Локомотива» прокомментировал дисквалификацию Тикнизяна

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника клуба Наира Тикнизяна на два матча.

«Мне бы не хотелось, конечно, такой дисквалификации, но это справедливое решение. Оно настолько очевидно. Причем они по совокупности смотрят, ведь у Тикнизяна очень много нарушений, и он часто очень неоправданно грубо играет, пенальти зарабатывает. Это еще, видимо, сыграло свою роль. Но самое главное это видео, которое показало, что он сознательно шел на травму.

Неудачный ли трансфер получился для «Локомотива»? Как сказать. Он может заиграть, конечно, но ему тренера нужно хорошего. Он-то парень с головой, умеет играть в футбол, и он обученный, у него школа неплохая. Но вот это зашкаливание энергии, зашкаливание злости необдуманное, это для молодежи, конечно, характерно. Но надо учиться на ошибках, а он пока не учится на них. Просто тренера нет хорошего, тренер хороший попался бы ему, всё бы у него сложилось.

А что касается трансфера, я не скажу, что он неудачный. Но он очень дорогой. За Тикнизяна платить такие деньги просто немыслимо. Я понимаю, допустим, платить, ну 500 000, 300 000, я бы понял это. Оздоева Магомеда в Киеве брали за 100 000 долларов, молодой, прогрессивный был игрок, но этого брать за такую огромную сумму. Да за такие суммы зрелых защитников, полузащитников можно брать», — сказал Наумов «ВсеПроСпорт».