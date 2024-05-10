В «Спартаке» ожидают более 20 тысяч болельщиков на матче с «Краснодаром»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об ожидаемом количестве болельщиков на матче против «Краснодара» в 28-м туре РПЛ.

«На матче с «Краснодаром» ожидаем более 20 тысяч болельщиков», — сказал Зеленов.

«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Перед матчем красно-белые с 43 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (50 очков) идет вторым.