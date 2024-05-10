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Сегодня, 10:55

Рианчо: «Семак — большой российский тренер, ему уже не нужно ничего доказывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Конечно, Семак — большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Семак работает главным тренером сине-бело-голубых с лета 2018 года. Под его руководством «Зенит» выиграл 5 чемпионских титулов подряд.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. У «Краснодара», занимающего второе место, — 50 очков. Столько же очков набрало «Динамо», расположившееся на третьей строчке.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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да Силва Виллиан Роша

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 21 1 9
Кирилл Гоцук

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