Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
После крупного поражения от «Ростова» (1:4) спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал эксклюзивное интервью «СЭ». Он объяснил причины нестабильных результатов, объяснил перестановки в тренерском штабе и рассказал, будут ли применены санкции к Тикнизяну за очередное удаление.
— «Локомотив» потерпел крупное поражение от «Ростова». Что скажете?
— «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.
— По предыдущим матчам казалось, что в игре и результатах «Локомотива» есть прогресс. Почему «Локомотив» так нестабилен?
— Мы действительно пока нестабильны. Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью дальнейшего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день.
Посмотрите на Даниила Худякова — он выдал серию отличных матчей. Из-за травмы Гильерме он уже сейчас на высоком уровне играет без замен, но ему всего 18 лет. Понятно, что в каких-то моментах ему пока не хватает опыта. В защите — 19-летний Мампасси, которого изначально брали на вырост. Был Пабло, на которого делали определенную ставку. И так во всех линиях. Молодые игроки придут к стабильности, в том числе через ошибки и такие поражения.
Наши лидеры тоже не смогли переломить ситуацию на поле. «Ростов» был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от команды в следующих играх правильную реакцию на такое поражение.
— Вы часто говорите про молодой состав, но у «Ростова» сейчас играют ребята из дубля, уехали почти все легионеры. Какое может быть оправдание в разгроме от такого соперника?
— Никто не ищет оправданий, команда провела плохой матч. «Ростов» — молодцы, отлично справляются с трудностями, показывают хороший футбол и результаты.
— Сказалось ли на результате то, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?
— 17 часов в поезде — для кого-то это может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.
— У вас впереди матч с «Краснодаром». Как планируете добираться, если аэропорт не откроют?
— У нас впереди — «Сочи», «Нижний Новгород» и «Зенит». Только потом «Краснодар». Пока вопрос с логистикой этой игры обсуждать преждевременно.
— Карпин неоднократно заявлял, что спортивный принцип в РПЛ нарушен. «Ростову» и «Краснодару» чаще остальных приходится совершать длительные переезды. Вы согласны, что спортивный принцип в этом сезоне утерян?
— Всем клубам сейчас, так или иначе, приходится решать проблемы, которые со спортом никак не связаны. Но лучше играть так, чем вообще никак. Судя по последним результатам «Ростова» и «Краснодара», они хорошо справляются с трудностями.
— Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?
— Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают. Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.
— Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?
— Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.
— Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?
— Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива»: курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.
— Что они ответили на это предложение?
— Мы еще в процессе обсуждения.
— Будете как-то наказывать Тикнизяна, который не в первый раз подвел команду необязательным удалением? Какие санкции от клуба могут быть к нему применены?
— В контрактах наших игроков предусмотрены штрафы за необязательные карточки. Мы все видели, как Тикнизян переживал после удаления, думаю, он сам все должен понимать. Клуб ждет от него большей сознательности и дисциплины на поле. По поводу его места в основе — вопрос к тренерскому штабу, решение за ними.
— Тикнизян плакал после удаления, уходя в раздевалку. В каком он состоянии? Как он объясняет свои действия?
— Он извинился перед командой, сильно переживал. Все всё видели по эпизоду с удалением, вряд ли тут нужны какие-то дополнительные объяснения. Реакция должна быть видна на поле в следующих матчах.
— Все обсуждают, что в матче «Ростов» — «Локомотив» судья потратил более 18 минут на просмотр повторов.
— Такие долгие паузы не идут на пользу игре и зрелищности.
— Как мы понимаем, это рекомендация от РФС, чтобы судьи страховались и избегали ошибок. Но это сбивает темп игры. Можно ли пожертвовать динамикой матча ради отсутствия судейских ошибок?
— Я думаю, должен быть баланс. Перестраховка от ошибок не должна мешать естественному ходу игры.
— В адрес клуба много критики, особенно от бывших руководителей «Локомотива». Это влияет на команду?
— Критика в футболе — это нормально. Когда она касается игры и результата — тут не может быть никаких вопросов, результатом с «Ростовом» мы сами дали для нее повод. Понятно расстройство болельщиков. Мы сами переживаем не меньше их и все работаем для них — на результат, на победу.
Но если критика касается любых дел внутри и около клуба и идет абсолютно по любому поводу, причем по большей части от одних и тех же лиц, — это выглядит как минимум необъективно. Перед началом сезона мы открыто сказали, что встали на путь перестройки, этот путь надо пройти до конца, а потом уже делать выводы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0