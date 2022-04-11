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Эксклюзив

Сегодня, 21:30

Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна

Томас Цорн заявил, что провал «Локомотива» не связан с изменениями в тренерском штабе
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томас Цорн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Томас Цорн.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» поговорил со спортивным директором «Локомотива».

После крупного поражения от «Ростова» (1:4) спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал эксклюзивное интервью «СЭ». Он объяснил причины нестабильных результатов, объяснил перестановки в тренерском штабе и рассказал, будут ли применены санкции к Тикнизяну за очередное удаление.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Локомотив
Голы
Щетинин, 33 (1:0), Осипенко, 43 (2:0), Полоз, 61 (3:0), Комличенко, 70 (4:0), Изидор, 81 (4:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин (Поярков, 88) Глебов Байрамян Тугарев (Селява, 60) Лангович Щетинин (Сухомлинов, 90) Полоз Комличенко (Соу, 89)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Бека Бека (Марадишвили, 46) Жемалетдинов (Керк, 63) Тикнизян Петров (Рыбус, 42) Кухта (Бабкин, 46) Изидор
Предупреждения
Осипенко 30’  -  Изидор 30’, Живоглядов 66’, Баринов 82’
Удаления
Тикнизян 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

— «Локомотив» потерпел крупное поражение от «Ростова». Что скажете?

— «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.

— По предыдущим матчам казалось, что в игре и результатах «Локомотива» есть прогресс. Почему «Локомотив» так нестабилен?

— Мы действительно пока нестабильны. Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью дальнейшего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день.

Посмотрите на Даниила Худякова — он выдал серию отличных матчей. Из-за травмы Гильерме он уже сейчас на высоком уровне играет без замен, но ему всего 18 лет. Понятно, что в каких-то моментах ему пока не хватает опыта. В защите — 19-летний Мампасси, которого изначально брали на вырост. Был Пабло, на которого делали определенную ставку. И так во всех линиях. Молодые игроки придут к стабильности, в том числе через ошибки и такие поражения.

Наши лидеры тоже не смогли переломить ситуацию на поле. «Ростов» был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от команды в следующих играх правильную реакцию на такое поражение.

— Вы часто говорите про молодой состав, но у «Ростова» сейчас играют ребята из дубля, уехали почти все легионеры. Какое может быть оправдание в разгроме от такого соперника?

— Никто не ищет оправданий, команда провела плохой матч. «Ростов» — молодцы, отлично справляются с трудностями, показывают хороший футбол и результаты.

— Сказалось ли на результате то, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?

— 17 часов в поезде — для кого-то это может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.

— У вас впереди матч с «Краснодаром». Как планируете добираться, если аэропорт не откроют?

— У нас впереди — «Сочи», «Нижний Новгород» и «Зенит». Только потом «Краснодар». Пока вопрос с логистикой этой игры обсуждать преждевременно.

— Карпин неоднократно заявлял, что спортивный принцип в РПЛ нарушен. «Ростову» и «Краснодару» чаще остальных приходится совершать длительные переезды. Вы согласны, что спортивный принцип в этом сезоне утерян?

— Всем клубам сейчас, так или иначе, приходится решать проблемы, которые со спортом никак не связаны. Но лучше играть так, чем вообще никак. Судя по последним результатам «Ростова» и «Краснодара», они хорошо справляются с трудностями.

— Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?

— Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают. Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.

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— Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?

Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.

— Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?

Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива»: курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.

— Что они ответили на это предложение?

— Мы еще в процессе обсуждения.

— Будете как-то наказывать Тикнизяна, который не в первый раз подвел команду необязательным удалением? Какие санкции от клуба могут быть к нему применены?

— В контрактах наших игроков предусмотрены штрафы за необязательные карточки. Мы все видели, как Тикнизян переживал после удаления, думаю, он сам все должен понимать. Клуб ждет от него большей сознательности и дисциплины на поле. По поводу его места в основе — вопрос к тренерскому штабу, решение за ними.

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— Тикнизян плакал после удаления, уходя в раздевалку. В каком он состоянии? Как он объясняет свои действия?

— Он извинился перед командой, сильно переживал. Все всё видели по эпизоду с удалением, вряд ли тут нужны какие-то дополнительные объяснения. Реакция должна быть видна на поле в следующих матчах.

— Все обсуждают, что в матче «Ростов» — «Локомотив» судья потратил более 18 минут на просмотр повторов.

— Такие долгие паузы не идут на пользу игре и зрелищности.

— Как мы понимаем, это рекомендация от РФС, чтобы судьи страховались и избегали ошибок. Но это сбивает темп игры. Можно ли пожертвовать динамикой матча ради отсутствия судейских ошибок?

— Я думаю, должен быть баланс. Перестраховка от ошибок не должна мешать естественному ходу игры.

— В адрес клуба много критики, особенно от бывших руководителей «Локомотива». Это влияет на команду?

— Критика в футболе — это нормально. Когда она касается игры и результата — тут не может быть никаких вопросов, результатом с «Ростовом» мы сами дали для нее повод. Понятно расстройство болельщиков. Мы сами переживаем не меньше их и все работаем для них — на результат, на победу.

Но если критика касается любых дел внутри и около клуба и идет абсолютно по любому поводу, причем по большей части от одних и тех же лиц, — это выглядит как минимум необъективно. Перед началом сезона мы открыто сказали, что встали на путь перестройки, этот путь надо пройти до конца, а потом уже делать выводы.

Валерий Карпин
Дмитрий Лоськов
Маринато Гильерме
Олег Пашинин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Томас Цорн
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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