Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна

Томас Цорн заявил, что провал «Локомотива» не связан с изменениями в тренерском штабе

«СЭ» поговорил со спортивным директором «Локомотива».

После крупного поражения от «Ростова» (1:4) спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн дал эксклюзивное интервью «СЭ». Он объяснил причины нестабильных результатов, объяснил перестановки в тренерском штабе и рассказал, будут ли применены санкции к Тикнизяну за очередное удаление.

— «Локомотив» потерпел крупное поражение от «Ростова». Что скажете?

— «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.

— По предыдущим матчам казалось, что в игре и результатах «Локомотива» есть прогресс. Почему «Локомотив» так нестабилен?

— Мы действительно пока нестабильны. Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью дальнейшего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день.

Посмотрите на Даниила Худякова — он выдал серию отличных матчей. Из-за травмы Гильерме он уже сейчас на высоком уровне играет без замен, но ему всего 18 лет. Понятно, что в каких-то моментах ему пока не хватает опыта. В защите — 19-летний Мампасси, которого изначально брали на вырост. Был Пабло, на которого делали определенную ставку. И так во всех линиях. Молодые игроки придут к стабильности, в том числе через ошибки и такие поражения.

Наши лидеры тоже не смогли переломить ситуацию на поле. «Ростов» был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от команды в следующих играх правильную реакцию на такое поражение.

— Вы часто говорите про молодой состав, но у «Ростова» сейчас играют ребята из дубля, уехали почти все легионеры. Какое может быть оправдание в разгроме от такого соперника?

— Никто не ищет оправданий, команда провела плохой матч. «Ростов» — молодцы, отлично справляются с трудностями, показывают хороший футбол и результаты.

— Сказалось ли на результате то, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?

— 17 часов в поезде — для кого-то это может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.

— У вас впереди матч с «Краснодаром». Как планируете добираться, если аэропорт не откроют?

— У нас впереди — «Сочи», «Нижний Новгород» и «Зенит». Только потом «Краснодар». Пока вопрос с логистикой этой игры обсуждать преждевременно.

— Карпин неоднократно заявлял, что спортивный принцип в РПЛ нарушен. «Ростову» и «Краснодару» чаще остальных приходится совершать длительные переезды. Вы согласны, что спортивный принцип в этом сезоне утерян?

— Всем клубам сейчас, так или иначе, приходится решать проблемы, которые со спортом никак не связаны. Но лучше играть так, чем вообще никак. Судя по последним результатам «Ростова» и «Краснодара», они хорошо справляются с трудностями.

— Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?

— Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают. Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.

— Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?

— Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.

— Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?

— Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива»: курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.

— Что они ответили на это предложение?

— Мы еще в процессе обсуждения.

— Будете как-то наказывать Тикнизяна, который не в первый раз подвел команду необязательным удалением? Какие санкции от клуба могут быть к нему применены?

— В контрактах наших игроков предусмотрены штрафы за необязательные карточки. Мы все видели, как Тикнизян переживал после удаления, думаю, он сам все должен понимать. Клуб ждет от него большей сознательности и дисциплины на поле. По поводу его места в основе — вопрос к тренерскому штабу, решение за ними.

— Тикнизян плакал после удаления, уходя в раздевалку. В каком он состоянии? Как он объясняет свои действия?

— Он извинился перед командой, сильно переживал. Все всё видели по эпизоду с удалением, вряд ли тут нужны какие-то дополнительные объяснения. Реакция должна быть видна на поле в следующих матчах.

— Все обсуждают, что в матче «Ростов» — «Локомотив» судья потратил более 18 минут на просмотр повторов.

— Такие долгие паузы не идут на пользу игре и зрелищности.

— Как мы понимаем, это рекомендация от РФС, чтобы судьи страховались и избегали ошибок. Но это сбивает темп игры. Можно ли пожертвовать динамикой матча ради отсутствия судейских ошибок?

— Я думаю, должен быть баланс. Перестраховка от ошибок не должна мешать естественному ходу игры.

— В адрес клуба много критики, особенно от бывших руководителей «Локомотива». Это влияет на команду?

— Критика в футболе — это нормально. Когда она касается игры и результата — тут не может быть никаких вопросов, результатом с «Ростовом» мы сами дали для нее повод. Понятно расстройство болельщиков. Мы сами переживаем не меньше их и все работаем для них — на результат, на победу.

Но если критика касается любых дел внутри и около клуба и идет абсолютно по любому поводу, причем по большей части от одних и тех же лиц, — это выглядит как минимум необъективно. Перед началом сезона мы открыто сказали, что встали на путь перестройки, этот путь надо пройти до конца, а потом уже делать выводы.