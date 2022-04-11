В «Локомотиве» считают, что долгие паузы в матче на просмотр повторов не идут на пользу игре

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что долгие судейские паузы на проверку эпизодов не идут на пользу игре.

— Все обсуждают, что в матче «Ростов» — «Локомотив» судья потратил более 18 минут на просмотр повторов.

— Такие долгие паузы не идут на пользу игре и зрелищности.

— Как мы понимаем, это рекомендация от РФС, чтобы судьи страховались и избегали ошибок. Но это сбивает темп игры. Можно ли пожертвовать динамикой матча ради отсутствия судейских ошибок?

— Я думаю, должен быть баланс. Перестраховка от ошибок не должна мешать естественному ходу игры.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».