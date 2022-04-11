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Цорн прокомментировал 18-минутную паузу в матче «Локомотив» — «Ростов» на просмотр повторов

В «Локомотиве» считают, что долгие паузы в матче на просмотр повторов не идут на пользу игре
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томас Цорн.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что долгие судейские паузы на проверку эпизодов не идут на пользу игре.

— Все обсуждают, что в матче «Ростов» — «Локомотив» судья потратил более 18 минут на просмотр повторов.

— Такие долгие паузы не идут на пользу игре и зрелищности.

— Как мы понимаем, это рекомендация от РФС, чтобы судьи страховались и избегали ошибок. Но это сбивает темп игры. Можно ли пожертвовать динамикой матча ради отсутствия судейских ошибок?

— Я думаю, должен быть баланс. Перестраховка от ошибок не должна мешать естественному ходу игры.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».

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Томас Цорн
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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 - : -
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17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Локомотив

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