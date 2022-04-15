ЭСК не нашла ошибок в действиях арбитра Бобровского в матче «Ростов» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не нашла ошибок в действиях арбитра Яна Бобровского в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Решение комиссии:

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ростов» №?87 Андрея Ланговича на 2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что для удаления данного игрока с поля за серьезное нарушение Правил игры, по мнению большинства членов комиссии, оснований было недостаточно по причине того, что, основной контакт открытыми шипами со стороны игрока «Ростова» №?87 Андрея Ланговича пришелся в нижнюю часть голеностопа игрока «Локомотива» №?71 Наира Тикнизяна, где и произошло продавливание шипами, что указывает больше на безрассудные действия игрока. Учитывая манеру вступления в единоборство за мяч данного игрока, не являющуюся угрожающей здоровью соперника, комиссия считает, что в данном эпизоде судье было необходимо вынести предупреждение нарушившему Правила игроку «Ростова».

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» после вмешательства ВАР на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок команды «Ростов» №?92 Виктор Мелехин вел нормальное единоборство за мяч с атакующим игроком команды «Локомотив» №?73 Максимом Петровым без нарушения Правил игры, так как защитник совершал естественное беговое движение, не направляя ногу в направлении ноги атакующего игрока, а контакт в руках был очевидно недостаточным для квалификации единоборства, как задержка соперника. Учитывая данные обстоятельства и то, что игрок «Локомотива» сам зацепился своей ногой за газон при замахе для удара по мячу, что, по мнению комиссии, являлось причиной падения игрока, ВАР правильно вмешался, исправив первоначальное ошибочное решение судьи назначить 11-метровый удар в ворота команды «Ростов».

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 66-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №?2 Дмитрий Живоглядов в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была несколько отставлена от тела, увеличивая его площадь. Комиссия поддерживает решение судьи, находящегося в отличной позиции для правильной оценки эпизода, назначить 11-метровый удар и вынести предупреждение игроку «Локомотива» №?2 Дмитрию Живоглядову за срыв перспективной атаки.

4. Судья правильно не удалил игрока команды «Ростова» №?87 Андрея Ланговича на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что для удаления данного игрока с поля за серьезное нарушение Правил игры, по мнению всех членов комиссии, оснований было недостаточно, так как, во-первых, несмотря на место контакта открытыми шипами левой ноги с ногой соперника в области выше голеностопа, не была применена чрезмерная сила по причине того, что вес тела игрока «Ростова» при обыгрыше соперника приходился на его правую ногу, вследствие чего, интенсивность контакта была минимальной, без усилия, и, во-вторых, игрок «Ростова» в данной игровой ситуации игрок совершал естественное беговое движение и ему было практически невозможно избежать контакта, так как его нога естественным образом двигалась в опору", — говорится на сайте РФС.