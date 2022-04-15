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ЭСК признала правильным решение судьи не удалять Касинтуру в матче «Уфа» — «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. «Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизоде с неудалением с поля игрока «Уфы» Эгаша Касинтуры на 72-й минуте матча, сообщает сайт РФС.

«Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Уфа» №23 Эгаша Касинтуру на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, вступившего в единоборство за мяч с соперником в безрассудной манере, по мнению всех членов комиссии, не расцениваются как серьезное нарушение Правил игры, так как контакт вскользь с голенью ноги соперника произошел не всей открытой стопой игрока «Уфы», который в последний момент пытался развернуть стопу вправо, думая о последствиях, и ему было тяжело согнуть ногу, смягчив интенсивность контакта, по причине того, что под его коленом находился мяч, физически мешавший сделать это. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Уфа» №23 Эгашу Касинтуре за безрассудное поведение в данном пограничном эпизоде.

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Амелина в эпизоде с неудалением с поля игрока «Сочи» Родриго на 47-й минуте матча», — говорится в заявлении на сайт РФС.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215701
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