ЭСК: гол в ворота «Спартака» отменен правильно

В ЭСК РФС признали верным решение отменить гол в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом»

По данным «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильным решение арбитра Владислава Безбородова, который на 27-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) при счете 0:0 после вмешательства видеоассистентов Анатолия Жабченко и Екатерины Курочкиной посмотрел видеозапись и отменил гол тульской команды.

Комиссия заседала два дня назад. Информации о том, поменялся ли ее первоначальный вердикт, нет. Значит, будем придерживаться версии, что гол правильно не засчитан.

Напомним, что в момент голевой атаки гостей Урош Радакович, по мнению Безбородова, нарушил правила в борьбе с Самюэлем Жиго. В том эпизоде в штрафной площади красно-белых шла обычная борьба за позицию. Оба игрока использовали руки — защитник «Спартака» не давал сопернику приблизиться к воротам, а тульский футболист пытался это сделать. В итоге Жиго оступился, потерял равновесие и упал.

Безбородов определил, что это стало следствием фола со стороны Радаковича. Возможно, сказалось то, что ранее арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака». Два решения не в пользу красно-белых, в чьих матчах в последнее время много споров вокруг судейства, могли вызвать крупный скандал.