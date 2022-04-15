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Судейство

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ЭСК: гол в ворота «Спартака» отменен правильно

В ЭСК РФС признали верным решение отменить гол в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильным решение арбитра Владислава Безбородова, который на 27-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) при счете 0:0 после вмешательства видеоассистентов Анатолия Жабченко и Екатерины Курочкиной посмотрел видеозапись и отменил гол тульской команды.

Комиссия заседала два дня назад. Информации о том, поменялся ли ее первоначальный вердикт, нет. Значит, будем придерживаться версии, что гол правильно не засчитан.

Судья Владислав Безбородов показывает Кингсу Кангва вторую желтую карточку в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. Крайними сделали ВАР Жабченко и Сиденкова. Кого назначили судить матчи 25-го тура РПЛ?

Напомним, что в момент голевой атаки гостей Урош Радакович, по мнению Безбородова, нарушил правила в борьбе с Самюэлем Жиго. В том эпизоде в штрафной площади красно-белых шла обычная борьба за позицию. Оба игрока использовали руки — защитник «Спартака» не давал сопернику приблизиться к воротам, а тульский футболист пытался это сделать. В итоге Жиго оступился, потерял равновесие и упал.

Безбородов определил, что это стало следствием фола со стороны Радаковича. Возможно, сказалось то, что ранее арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака». Два решения не в пользу красно-белых, в чьих матчах в последнее время много споров вокруг судейства, могли вызвать крупный скандал.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Арсенал Т
Голы
Зобнин, 53 (1:0), Николсон, 57 (2:0), Николсон, 75 (3:0)
Спартак
Максименко Жиго (Литвинов, 64) Джикия Чернов Мозес Мартинс Игнатов (Пруцев, 83) Хлусевич Зобнин (Денисов, 90) Соболев Николсон (Шитов, 90)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Хабибов, 68) Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Марков, 68) Кангва Костадинов Кайнов Деспотович (Панченко, 80)
Предупреждения
Жиго 62’  -  Кангва 28’, Радакович 44’
Удаления
Кангва 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Россия) Хатуев (Россия) Петросян (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

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ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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