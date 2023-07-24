Стало известно, сколько «Лацио» заплатит «Динамо» за Захаряна

Стало известно, сколько «Лацио» готов заплатить за трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает журналист Джанлука ди Марицио.

По данным источника, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

23 июля Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

Также сообщалось, что игроком интересуется «Севилья».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

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