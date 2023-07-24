Иржи Ярошик назвал три клуба, которые он никогда не возглавит

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик признался, что его удивил переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Меня удивил этот переход, большой сюрприз», — цитирует Ярошика «РБ Спорт».

Чех также назвал «Спартак», пражскую «Славию» и «Рейнджерс» среди клубов, в которые он никогда не пойдет работать.

«Эти три команды я бы никогда не стал тренировать. Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», — сказал специалист.

45-летний Ярошик в июне эвозглавил «Оренбург» этого года.