Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль — об игре Захаряна: «Отличное выступление»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0).

«Отличное выступление Пачеко и Захаряна, но для того, чтобы эти игроки засияли, остальные должны объединить усилия, и это касается всей команды. Я уже как-то говорил о Захаряне и его потенциале. Меня это совсем не удивляет», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

20-летний российский полузащитник отметился результативным действием во втором матче подряд. В прошлой встрече Захарян забил гол в ворота «Кадиса», который стал для него дебютным в чемпионате Испании. Всего на его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 32 играх за баскский клуб.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.